11 czerwca Telewizja Polska poinformowała o śmierci Janusza Michałowskiego. 22 czerwca odbył się pogrzeb cenionego aktora. Msza rozpoczęła się o godzinie 10 w kościele Środowisk Twórczych przy placu Teatralnym w Warszawie. Pojawili się tam nie tylko najbliżsi zmarłego, ale również osoby ze środowiska artystycznego, którzy chcieli pożegnać Michałowskiego. Aktor spoczął u boku swojej żony.

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Janusz Michałowski pożegnany przez artystów. Borys Szyc przekazał poruszające słowa

Na pogrzebie aktora pojawili się artyści tacy jak: Maja Komorowska, Magdalena Zawadzka, Wiesław Komasa, Maciej Englert i Piotr Garlicki. Po mszy żałobnicy udali się na Powązki Wojskowe, gdzie o godz.12.00 spod bramy głównej wyruszył kondukt żałobny w stronę Alei Zasłużonych, gdzie pochowano Michałowskiego. Spoczął u boku swojej żony Izabeli Cywińskiej - reżyserki teatralnej i byłej ministerki kultury.

Podczas uroczystości pogrzebowych odczytano również słowa Borysa Szyca, z którym Michałowski współpracował w Teatrze Współczesnym. "Odszedł Janusz Michałowski. Wielki aktor i piękny aktor, ale jeszcze piękniejszy człowiek. Uwielbiałem go" - przekazał w liście aktor, który następnie podkreślał, że Michałowski odgrywał w jego życiu ważną rolę. Wspominał również spektakle, przy których razem pracowali. "Miał w sobie spokój i mądrość, cudowne poczucie humoru, ciepło, które sprawiało, że chciałeś być blisko" - napisał Szyc. "Słyszę teraz w głowie jego głos. Zostanie ze mną do końca. Będę tęsknił, Januszku" - podkreślił.

Janusz Michałowski żegnany przez bliskich. "Był dobrym, skromnym i wrażliwym człowiekiem"

Janusz Michałowski był znany nie tylko z działalności artystycznej, ale również z zamiłowania do poezji i teatru. Z dużym oddaniem zajmował się odnawianiem starych przedmiotów, nadając im nowe życie i dawny urok. Wspominany jest przez wiele osób jako człowiek szczególnie wrażliwy, utalentowany i pełen ciepła.

"Był nadzwyczaj czułym mężem, dobrym, skromnym, wrażliwym i mądrym człowiekiem pełnym łagodności i życzliwości. Odnosił się do każdego z szacunkiem i serdecznością. Kreował wielki role, wspaniale mówił wiersze, z pasją mówił o teatrze. Miał dar przywracania piękna starym przedmiotom. Stałeś się nam bardzo bliski, Janusz" - żegnali go w nekrologu bliscy z rodziny Zamilskich.