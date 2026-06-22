Norweskie media przekazały smutne wieści o śmierci Kirsti Sparboe. Gwiazda, która zapisała się w historii krajowej sceny muzycznej, zmarła w nocy z 18 na 19 czerwca. Miała 79 lat. Norwegowie opłakują jedną z najpopularniejszych artystek, która zapadnie w ich pamięci jako jedna z ich eurowizyjnych ikon. Na konkursie występowała aż trzy razy.

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Kirsti Sparboe nie żyje. Norwegowie opłakują ich eurowizyjną ikonę

Sparboe rozpoczęła swoją karierę jeszcze w latach 60. poprzedniego wieku. Dość prędko osiągnęła spory sukces i już w 1965 roku wraz z piosenką "Karusell" wygrała krajowe preselekcje i udała się następnie na Konkurs Piosenki Eurowizji. Choć ostatecznie zajęła 13. miejsce, już wtedy zapisała się na kartach muzycznej historii Norwegii. Sukces na preselekcjach powtórzyła także w roku 1967 (z piosenką "Dukkemann") oraz 1969 (z piosenką "Oj, oj, oj, så glad jeg skal bli"). Niestety obydwa utwory nie poradziły sobie lepiej na samej Eurowizji, zajmując 14. oraz 16. miejsce)

Do konkursu przystąpiła również w 1968 roku, jednak wówczas spotkała ją dość przykra sytuacja. Jej piosenka została zdyskwalifikowana z powodu oskarżeń o plagiat. Po latach Sparboe oddaliła się nieco od branży muzycznej i postawiła na działalność w teatrze oraz pracę na planach filmowych. Jej kariera trwała kilkadziesiąt lat. Po raz ostatni pojawiła się na deskach teatru w 2019 roku.

Tak o ostatnich chwilach Kirsti Sparboe mówiła jej wnuczka

Informację o śmierci Sparboe przekazała norweskiemu magazynowi "VG" wnuczka artystki - Caroline Sparboe. - Babcia w nocy spokojnie zmarła w szpitalu. Mama i ja siedzieliśmy z nią do samego końca. Myślę, że babcia doceniła naszą obecność - skomentowała kobieta, której matką jest córka gwiazdy, Christine. - To dla nas bardzo bolesne. Byliśmy z nią bardzo blisko. Babcia zawsze była dla mnie wzorem do naśladowania - wyznała w rozmowie z mediami Caroline.

Wnuczka gwiazdy ujawniła również, że zaledwie kilka tygodni przed śmiercią Sparboe, urodziła jej prawnuka. Niestety artystka nie zdążyła go poznać.