Sandra Kubicka coraz odważniej pokazuje swoją nową relację. Modelka spędziła romantyczny weekend nad jeziorem Como we Włoszech, gdzie świętowała urodziny swojego partnera, Adama Zaorskiego. Relacja z wyjazdu szybko trafiła na jej Instagram, gdzie pojawiło się wiele zdjęć i nagrań z ukochanym. Pod wpisem zrobiło się małe zamieszanie, a to za sprawą komentarza przyjaciela Aleksandra Barona.

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Tomson nie wytrzymał po publikacjach Sandry Kubickiej z nowym partnerem. "Kondolencje dla pana"

Początkowo Kubicka starała się nie ujawniać tożsamości partnera, pokazując go w sieci częściowo zakrytego. Tym razem jednak zrezygnowała z tej ostrożności i zaczęła publikować bardziej bezpośrednie kadry. To wyraźnie przyciągnęło uwagę internautów, ale także osób z otoczenia jej byłego męża.

Wśród komentarzy pod jednym ze zdjęć pojawił się wpis Tomsona, znanego z zespołu Afromental i wieloletniego przyjaciela Aleksandra Barona. Jego reakcja szybko wywołała poruszenie w sieci, zwłaszcza że była dość uszczypliwa. "Another one bites the dust [ang. kolejny odchodzi w zapomnienie]. Kondolencje dla pana!" - napisał. Komentarz został w krótkim czasie usunięty. Internauci zdążyli jednak wykonać jego zrzuty ekranu, które zaczęły krążyć w sieci.

Burza wokół Sandry Kubickiej i Adama Zaorskiego. Tomson wrzucił komentarz Szymona Majewskiego

Sprawa nie zakończyła się na jednym komentarzu. Tomson udostępnił również na InstaStories nagranie Szymona Majewskiego, który w charakterystyczny dla siebie, satyryczny sposób odniósł się do relacji Sandry Kubickiej i jej partnera. Majewski żartobliwie skomentował zachwyty nowego partnera modelki nad śniadaniem, jakie mu przygotowała. - Hej, nowy narzeczony Kubickiej. Piszesz, że zrobiła ci kanapkę i się nad nią rozpływasz - uważaj, żebyś nie rozpłynął się całkiem. Ja teraz popłynę: "Wskażcie mi lepszą dziewczynę", bo ta ci zrobiła kanapkę - zaczął.

Następnie zaczął wyliczać i pokazał, jakie potrawy przygotowała mu jego żona. - Pokazuję ci. To Magda, jest ze mną 33 lata. Rano kanapka, po południu patrz [na zdjęcie - przyp. red.]. Pierożki, kartofle, szparagi - widzisz? (...) - powiedział. CZYTAJ WIĘCEJ: Żarty Majewskiego pójdą Kubickiej w pięty. Zwrócił się do jej nowego chłopaka. "Uważaj".