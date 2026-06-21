Niepokojące chwile podczas koncertu Stewarta. Występ trzeba było przerwać

Rod Stewart, jedna z największych gwiazd muzyki rozrywkowej, ma 81 lat i wciąż intensywnie koncertuje. Podczas ostatniego występu organizm dał mu jednak sygnał, że potrzebuje chwili wytchnienia. Według nagrań opublikowanych przez TMZ, artysta nagle osłabł i musiał na moment opuścić scenę. Co więcej wiadomo na ten temat?
Portal opisuje, że artysta za kulisami skorzystał z tlenu, który pomógł mu odzyskać siły. Mimo problemów zdrowotnych nie zamierzał jednak odwoływać koncertu. Po krótkiej przerwie wrócił do fanów, przyznał, że niewiele brakowało do omdlenia, a sytuację próbował obrócić w żart. Dalszą część występu spędził już na siedząco. Ostatni incydent na scenie nie jest jedynym zdrowotnym problemem, z jakim w ostatnim czasie mierzy się Rod Stewart.
W ciągu ostatnich tygodni artysta był zmuszony kilkukrotnie zmieniać koncertowe plany, a część występów przełożono lub odwołano na zalecenie lekarzy. Muzyk otwarcie mówił o frustracji związanej z sytuacją i zapewniał fanów, że decyzje nie były łatwe. Zamieszanie wywołały również zdjęcia Stewarta z meczu reprezentacji Szkocji, które pojawiły się krótko po odwołaniu jednego z koncertów. Przedstawiciele artysty tłumaczyli jednak, że zmagał się wtedy z infekcją górnych dróg oddechowych oraz problemami z krtanią, które uniemożliwiały mu występy, nawet jeśli pozwalały na udział w innych wydarzeniach.
Mimo problemów zdrowotnych Rod Stewart nie myśli o zakończeniu kariery. Muzyk już wcześniej podkreślał, że choć zamierza ograniczyć wyczerpujące, międzynarodowe trasy koncertowe, nie oznacza to pożegnania ze sceną. W jego ocenie emerytura na razie nie wchodzi w grę, ponieważ wciąż czerpie ogromną radość z występów i kontaktu z publicznością.
Artysta przekonywał również, że nadal jest w dobrej formie i nie brakuje mu energii do pracy. Dlatego zamiast całkowicie rezygnować z koncertowania, chce po prostu dostosować tempo do swojego wieku i skupić się na mniej wymagających występach. Więcej o tym przeczytacie w tej publikacji.