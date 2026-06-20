Omenaa Mensah to dziennikarka, przedsiębiorczyni, filantropka i żona Rafała Brzoski, od lat angażuje się w działalność społeczną oraz projekty charytatywne. Tym razem odwiedziła Chicago, gdzie wzięła udział w wydarzeniach związanych z otwarciem Obama Presidential Center. Reprezentując Konsorcjum Filantropijne, promowała polskie inicjatywy filantropijne i pokazywała, jak rodzimy biznes angażuje się w działania na rzecz społeczeństwa.

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Omenaa Mensah na prestiżowym wydarzeniu. Wspiera projekt Baracka Obamy

Wśród polityków, liderów biznesu i gwiazd światowej kultury, które pojawiły się na otwarciu Obama Presidential Center w Chicago, znalazła się także Omenaa Mensah. W wydarzeniu uczestniczyli m.in. Barack i Michelle Obama, Joe Biden oraz Hillary Clinton. Warte 850 mln dolarów centrum ma służyć jako muzeum, przestrzeń edukacyjna i miejsce integracji lokalnej społeczności, promujące idee równości, empatii i zaangażowania społecznego.

Mensah relacjonowała pobyt na Instagramie, pokazując zarówno imponującą architekturę nowego obiektu, jak i kulisy uroczystości. Na zdjęciach można zobaczyć ją m.in. na tle centrum oraz przy instalacjach upamiętniających darczyńców projektu. Uwagę zwracały także jej dopracowane stylizacje - od czerwonego garnituru po zestawy inspirowane afrykańskimi motywami.

Relacja Mensah z USAOtwórz galerię

Omenaa Mensah wspomniała o Polsce. Ważne słowa po otwarciu Obama Presidential Center

Omenaa Mensah nie kryła wzruszenia po udziale w otwarciu Obama Presidential Center w Chicago. We wpisie opublikowanym w mediach społecznościowych podkreśliła znaczenie tego miejsca oraz rolę filantropii w budowaniu mostów między ludźmi z różnych części świata. "Obama Presidential Center zostało stworzone jako latarnia nadziei, pomnik naszych niezachwianych wartości - równości, empatii, uczciwości, inkluzywności i sprawiedliwości" - powiedziała Michelle Obama, co następnie przytoczyła Mensah we wpisie.

Jak zaznaczyła nasza przedsiębiorczyni, słowa byłej pierwszej damy najlepiej oddają ideę stojącą za tym projektem. Filantropka podkreśliła również, że jest dumna z możliwości reprezentowania Konsorcjum Filantropijnego podczas tego wyjątkowego wydarzenia. Zwróciła uwagę, że Polska aktywnie uczestniczy w globalnych przemianach, a sztuka, edukacja i filantropia pozostają uniwersalnym językiem, który łączy ludzi ponad granicami.