James Burrows, jeden z najbardziej wpływowych twórców amerykańskiej telewizji komediowej, laureat 11 nagród Emmy, zmarł w wieku 85 lat. Współtwórca hitowego serialu "Cheers" przez dekady współpracował przy najpopularniejszych sitcomach. Wyreżyserował ponad 1000 odcinków innych kultowych komedii telewizyjnych, takich jak: "Przyjaciele", "Teoria wielkiego podrywu" oraz "Will i Grace". Smutne wieści przekazała jego rodzina.
"Wspominamy dziś niezwykłe życie i trwałe dziedzictwo Jamesa Burrowsa, który odszedł w otoczeniu kochającej rodziny" - czytamy w oświadczeniu bliskich przesłanym magazynowi "People". "Przez ponad pięć dekad Burrows był jednym z najbardziej wpływowych i uwielbianych reżyserów w historii telewizji. Jako legendarny reżyser, mentor i twórcza siła kształtował pokolenia komedii i przynosił widzom na całym świecie ogromną radość" - czytamy.
Burrows był nie tylko świetnym reżyserem. Był także dobrym człowiekiem. "Zostanie zapamiętany za swoją życzliwość, hojność i niezachwianą wiarę w ludzi wokół siebie. Miał rzadką umiejętność wydobywania z innych tego, co najlepsze, i był znany z tego, że pamiętał imię każdej poznanej osoby, sprawiając, że współpracownicy na każdym szczeblu czuli się zauważeni, docenieni i ważni. Wiedział, że dobra komedia to nie tylko śmiech. To także człowieczeństwo, więź i prawda" - pisali bliscy.
W sieci pojawia się coraz więcej wpisów upamiętniających Jamesa Burrowsa. Eric McCormack, odtwórca roli Willa w serialu "Will i Grace", napisał, że Burrows pozostawił po sobie "niesamowite dziedzictwo". "Przez pięćdziesiąt lat był niekwestionowanym gigantem telewizyjnej komedii. Wszyscy go uwielbiali, a po sobie pozostawił nie tylko ślad, lecz wręcz odcisk całej stopy" - zwracał uwagę. Kilka słów od siebie napisała również Lisa Kudrow, która miała okazję pracować z nim przy serialu "Przyjaciele". "Dziękuję, Jimmy. Za wszystko" - czytamy.