Ceny sezonowych wypieków od lat wzbudzają gorące dyskusje. Za pączki trzeba nieraz zapłacić ponad 20 zł, a za jagodzianki nawet ponad 30 zł. To jednak nic w porównaniu z nowym hitem piekarni. Od niedawna furorę robią bowiem poziomianki, których cena sięga zawrotne 60 zł! Tymczasem Magda Gessler uważa, że robienie wypieków z poziomek to... istny kryminał. Znana restauratorka wyjaśniła, dlaczego tak sądzi.

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Magda Gessler krytykuje sprzedaż poziomianek. Oto powody

Magda Gessler, gdy usłyszała, że poziomki są nadzieniem do drożdżówek, nie kryła oburzenia. Wyraz niezadowolenia dała w rozmowie z Eską. - Zrobienie drożdżówki z poziomkami jest kryminałem. Dlatego, że poziomki to jest jedyny owoc, z którego się w zasadzie nie robi konfitur. Najwyżej się je łączy z cukrem i się bardzo mocno je ubije, zamyka w słoiku. Musi mieć bardzo dużo cukru, żeby zakonserwować smak - wyjaśniała restauratorka.

Prowadząca "Kuchenne rewolucje" potępiła również pomysł części cukierni, które na świeże wypieki kładą poziomki. Zwróciła uwagę na to, że owoce szybko tracą smak. - To jest bardzo specyficzny smak i one są drogie, bo praktycznie można je tylko zatrzymać, ten ich smak jednego dnia, jednej nocy i potem już przestaje on być taki, jaki jest - wyjaśniała. - Jest to jedyny smak, który najbardziej przypomina zapach owoców egzotycznych, takich jak mango, marakuje. Ja używam ich tylko świeżych i w świeżej postaci, nieprzerobionej do tortów, do babeczek, ale one są świeże, niczym nie pokryte - tłumaczyła dalej Gessler. - Sam owoc wygrywa. Manipulacja poziomką jest bardzo ryzykowna - dodała.

Magda Gessler o wysokich cenach poziomianek i jagodzianek

W rozmowie z Eską restauratorka przyznała, że ceny poziomianek czy jagodzianek nie są dla niej zaskakujące. Owoce kosztują kilkadziesiąt złotych za kilogram, więc użycie ich w wypiekach znacząco podnosi cenę końcową. - To zależy od rynku. W tym roku na przykład poziomki są po 70 złotych kilogram. Ja robię to, co robię zawsze. Robię najlepszy produkt, w najlepszym wydaniu, bez oszczędzania - skwitowała Gessler.