Paul Avery znany był z barmana Hughiego w operze mydlanej "Wszystkie moje dzieci". W produkcji występował przez ponad dekadę. Mogliśmy go również oglądać w "Supermanie" z 1978 roku oraz serialach "Soap" i "Three’s Company". Zakończył karierę aktorską i zajął się dziennikarstwem. Najpierw pracował dla "New York Timesa". Później założył gazetę internetową "Ridge View Echo", która pisała o lokalnych sprawach. Informację o śmierci Avery'ego i jego małżonki potwierdziła ich córka. Para zginęła w pożarze, który wybuchł w ich domu.

REKLAMA

Zobacz wideo Senyszyn o śmierci męża. "Teraz jest mi gorzej"

Paul Avery i jego żona nie żyją. Śledztwo w sprawie pożaru w ich domu trwa

Społeczność Blairstown w stanie New Jersey mierzy się z ogromną tragedią. Lokalna stacja WFMZ poinformowała, iż w domu Paula Avery'ego i jego żony tuż przed godziną 1 zjawili się strażacy. Wyciągnęli małżonków z płonącego budynku. Następnie para została przewieziona do szpitala, ale pomimo szybkiej akcji ratunkowej ich życia nie udało się uratować. "Tak bardzo ich kochaliśmy, a oni kochali nas i nikt nigdy nie musiał się zastanawiać, czy tak właśnie było" - napisała na Facebooku ich córka Kyle Avery, dziękując we wpisie strażakom za wysiłek. "Informacje o pogrzebie podamy wkrótce" - dodała. Wiadomo, że okoliczności wybuchu pożaru badają śledczy.

Paul Avery był nie tylko aktorem i dziennikarzem

Co ciekawe, Paul Avery pasjonował się nie tylko aktorstwem i dziennikarstwem. W młodości interesował się skokami spadochronowymi. Był również weteranem wojennym z Wietnamu. Służył tam jako szef załogi śmigłowca. Po zakończeniu kariery w wojsku nadal zdarzało mu się amatorsko latać. O jego nietypowych pasjach opowiadał przyjaciel, Joe Phalon. "Zawsze mówiłem, że to najciekawszy człowiek na świecie. Kiedy spojrzy się na wszystko, co zrobił: aktorstwo, skoki spadochronowe, służba w Wietnamie, założenie gazety - naprawdę taki był" - mówił. "Myślę, że bardzo nam go zabraknie i z czasem to stanie się jeszcze bardziej odczuwalne" - dodał Phalon. W 2018 roku żona aktora doznała udaru. Paul Avery podjął decyzję, by poświęcić się opiece nad nią, zostają jej pełnoetatowym opiekunem.