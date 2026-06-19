Roksana Węgiel należy dziś do grona najpopularniejszych młodych wokalistek w Polsce. 18 czerwca artystka świętowała premierę swojego nowego albumu "Błękit", organizując specjalne wydarzenie związane z wydaniem krążka. Choć początkowo wszystko wskazywało na to, że premiera przebiega bez zakłóceń, szybko pojawił się nieoczekiwany problem, który zwrócił uwagę fanów. Co się stało?

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Roksana Węgiel nie tak wyobrażała sobie ten ważny dzień. Pojawił się poważny problem

Radość związana z premierą nowego albumu nie trwała długo. Krótko po północy okazało się, że użytkownicy Spotify mają problem z odtwarzaniem większości utworów z "Błękitu". Przy próbie uruchomienia piosenek pojawiał się komunikat informujący, że zawartość jest chwilowo niedostępna.

Sytuacja wyraźnie zmartwiła samą artystkę, która zwróciła się do fanów za pośrednictwem mediów społecznościowych. "Kochani, jest mi bardzo przykro, bo płyta nie działa na Spotify. Trzy lata pracowałam na ten dzień... Mam nadzieję, że szybko rozwiążemy ten problem techniczny..." - napisała na Instagramie Węgiel. Mimo nieprzyjemnej niespodzianki Roxie znalazła też chwilę, by podziękować osobom, które pojawiły się na premierowym wydarzeniu. "Dziękuję wszystkim, którzy byli dzisiaj na premierze. Love you. Mam nadzieję, że jutro będzie działać normalnie..." - uzupełniła.

Roksana Węgiel zaprosiła mnóstwo sław na premierę płyty. To oni wspierali wokalistkę

Roksana Węgiel otworzyła nowy rozdział w swojej muzycznej karierze. Jak podkreśla w mediach społecznościowych, "Błękit" to wyjątkowo osobisty projekt, będący zapisem emocji, doświadczeń i zmian, jakie zaszły w jej życiu. Na krążku znalazły się zarówno znane już fanom utwory, takie jak "Błękit", "Na szeroką wodę" czy nagrane z White'em 2115 "Chciałam Ciebie więcej", jak i premierowe kompozycje.

Z okazji wydania płyty artystka zorganizowała specjalne wydarzenie, na którym nie zabrakło znanych twarzy ze świata mediów i show-biznesu. Motywem przewodnim wieczoru był oczywiście błękit, dlatego większość zaproszonych gości pojawiła się w stylizacjach utrzymanych w odcieniach niebieskiego. Taki dress code nawiązywał bezpośrednio do tytułu albumu i stworzył spójną oprawę całej imprezy. Wśród osób świętujących razem z Roxie znaleźli się m.in. Daria Ładocha, Nicol Pniewska z Bartem Pniewskim, Kubańczyk z Zuzą Fijak, Gabi Drzewiecka, Michał Kassin, Qczaj czy Mateusz Glen. Przez cały wieczór nie brakowało wspólnych zdjęć, rozmów i gratulacji dla wokalistki, która mogła liczyć na wsparcie przyjaciół oraz osób z branży.