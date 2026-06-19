Robert Makłowicz jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych dziennikarzy i popularyzatorów kulinariów w Polsce. Od lat dzieli się swoją wiedzą o kuchni, podróżach i kulturze jedzenia, dzięki czemu dla wielu Polaków stał się kulinarnym autorytetem. Obecnie z powodzeniem rozwija działalność w internecie, a jego materiały regularnie przyciągają setki tysięcy widzów. Nic więc dziwnego, że produkty sygnowane jego nazwiskiem wzbudzają duże zainteresowanie. Niedawno postanowił przyjrzeć się im również Książulo. Twórca jak zwykle nie krył szczerości.

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Książulo sprawdził gotowe dania Makłowicza. Niektóre elementy wzbudziły jego zastrzeżenia

W swoim najnowszym materiale Książulo postanowił sprawdzić produkty sygnowane nazwiskiem Roberta Makłowicza. Na jego stole pojawiły się m.in. makarony, dania z ryżem, naleśniki, gołąbki oraz mrożone pizze. Już na początku youtuber nie krył rozczarowania carbonarą. - Carbonara sama w sobie ma mało smaku. Kluchy ze śmietaną. Mała porcja. Jak dla mnie, to jest za zwykłe. Zbyt jałowe jak na to, że kupuję coś od Makłowicza, a dla fana on jest wielki - ocenił Książulo.

Choć makaron z klopsikami i dania ryżowe wypadły nieco lepiej, prawdziwa krytyka pojawiła się przy mrożonych pizzach. Książulo zwrócił uwagę na niewielką ilość dodatków i wygląd produktu. - Wygląda to bardzo biednie. Sera jest mało, mięsa biednie. Niechlujnie - opisał. Jeszcze większe zastrzeżenia miał do kolejnej pizzy, w której zauważył przypalony spód. - Węgiel normalnie, przed upieczeniem. Ona jest spalona. Trafiła się nam pizza ze szlamem - opisywał. Na koniec podsumował, że tańsze pizze mrożone wypadają znacznie lepiej od tych z nazwiskiem Makłowicz.

Książulo wziął na warsztat dania Makłowicza. Nadeszła pora gorzkiego podsumowania

Na zakończenie materiału Książulo, jak ma w zwyczaju, podsumował cały test i przedstawił najważniejsze wnioski. To właśnie za takie końcowe oceny cenią go widzowie, którzy często traktują jego recenzje jako wskazówkę przed zakupem. Youtuber doszedł do wniosku, że w wielu przypadkach można znaleźć tańsze produkty oferujące lepszą jakość. Najwięcej zastrzeżeń miał do mrożonych pizz i naleśników.

Tym razem nie sprawdzał jeszcze dań Makłowicza sprzedawanych w słoikach, ale nie wykluczył, że wróci do nich w jednym z kolejnych materiałów. Czekacie?