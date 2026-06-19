Emilian Kamiński był cenionym aktorem, reżyserem i założycielem Teatru Kamienica. Artysta zmarł w 2022 roku, pozostawiając po sobie nie tylko bogaty dorobek sceniczny, ale także wyjątkowe miejsce na kulturalnej mapie Warszawy. Dziś jego bliscy nadal zabiegają o przyszłość teatru, który od lat mierzy się z problemami dotyczącymi nieruchomości i sporami prawnymi. Jak podkreślają, walka toczy się nie tylko o mury budynku, lecz przede wszystkim o zachowanie idei i dzieła, które Kamiński budował przez lata.

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Emilian Kamiński zbudował Teatr Kamienica od podstaw. Teraz jego bliscy mierzą się z kolejnymi wyzwaniami

W ostatnich latach bliscy Emiliana Kamińskiego wielokrotnie zwracali uwagę na trudną sytuację instytucji, wskazując na kolejne problemy i napięcia związane z jej funkcjonowaniem. Teraz żona aktora Justyna Sieńczyłło oraz jej syn Kajetan Kamiński ponownie postanowili zabrać głos.

Na facebookowym profilu teatru opublikowano materiał, w którym otwarcie opowiadają o wyzwaniach, z jakimi mierzy się Kamienica. W opisie nagrania zaapelowano również do widzów o wsparcie i pomoc w nagłośnieniu sprawy. "Co się stanie z pustostanami w budynku przy al. Solidarności 93? Czy nasz teatr zostanie wyrzucony na bruk? Justyna Sieńczyłło i Kajetan Kamiński bez ogródek opisują sytuację Teatru Kamienica w rozmowie z Edytą Krześniak. Prosimy: oglądajcie, udostępniajcie, komentujcie, nagłaśniajcie! Pomóżcie nam dotrzeć z tą historią do jak najszerszego grona ludzi. Tylko dzięki Wam Ratusz wreszcie potraktuje nas poważnie!" - czytamy.

Emilian Kamiński marzył o tym miejscu. Rodzina nie odpuszcza: Jeżeli myślą, że jesteśmy tak głupi...

W opublikowanym materiale nie zabrakło emocjonalnych wypowiedzi Kajetana Kamińskiego. Syn aktora dał jasno do zrozumienia, że rodzina nie zamierza rezygnować z walki o Teatr Kamienica i będzie bronić miejsca, które przez lata budował jego ojciec. - Jeżeli myślą, że jesteśmy tak głupi, że jakiś przekręt urzędników pod spodem i przekręt tego, że w murach, które są zdrowe i w których ktoś nielegalnie działa i że to pozwoli im zamknąć ten cały budynek, to się grubo mylą. (...) Będziemy musieli poświęcić całe swoje życie na walkę. Mój ojciec tutaj umarł na tych murach. Mój ojciec poświęcił całe swoje życie. Moja mama się tu poświęciła. Tu jest wrzucony cały majątek. Mamy ogromny zespół i oni sądzą, że odpuszczamy i że jesteśmy szczęśliwi... - przekazał Kajetan Kamiński.