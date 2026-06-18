Jeremy Clarkson ujawnił niedawno, że zmaga się z agresywną postacią raka prostaty. Informacja ta poruszyła fanów popularnego prezentera i gospodarza programu "Clarkson's Farm". Teraz jego partnerka, Lisa Hogan, przekazała nowe wieści na temat jego stanu zdrowia. Zamieściła najnowsze zdjęcie ukochanego, na którym można zobaczyć, w jakim jest stanie.
Po emisji finałowych odcinków "Clarkson's Farm" Lisa Hogan podziękowała fanom za liczne wiadomości wsparcia. Na swoim profilu w mediach społecznościowych zamieściła także nowe zdjęcie partnera. Na fotografii Clarkson odpoczywa na farmie, siedząc w wygodnym fotelu i fotografując otaczającą go przyrodę. Zdjęcie opatrzyła krótkim podpisem: "Z powrotem na farmie", dając fanom nadzieję, że Jeremy Clarkson stopniowo wraca do codziennych obowiązków. Kadr zobaczycie w naszej galerii:
Lisa Hogan i Jeremy Clarkson są parą od 2017 roku. Aktorka od początku wspiera partnera w walce z chorobą. W swoich relacjach internetowych podziękowała również organizacji zajmującej się pomocą osobom chorującym na raka prostaty.
Warto przypomnieć, że Jeremy Clarkson poinformował o swojej diagnozie podczas finałowych odcinków programu "Clarkson's Farm". Jak wyznał, chorobę wykryto po badaniach przeprowadzonych w maju ubiegłego roku. - Byłem na badaniach lekarskich, pamiętacie, w maju. Zniknąłem na jakiś czas w zeszłym tygodniu, miałem biopsję. To rak, agresywny, ale jest naprawdę we wczesnym stadium, więc leczenie będzie, no wiecie... - zaczął.
Prezenter wyjaśnił również, że część prostaty zajęta przez nowotwór była już martwa. Po otrzymaniu diagnozy rozpoczął leczenie, a w sierpniu przeszedł operację. Zwracając się do widzów, Clarkson nie ukrywał niepewności związanej z przyszłością programu. - Jeśli wszystko pójdzie dobrze, zobaczymy się w szóstym sezonie, a jeśli nie - to nie. Trzymajcie się wszyscy - podsumował.