Daveigh Chase jako 12-latka wcieliła się w mroczną Samarę Morgan w filmie "The Ring", który był remakiem japońskiego horroru. Produkcja stała się klasykiem w swoim gatunku i do dziś przyprawia o dreszcze. Aktorka znana była również jako amerykański głos Lilo Pelekai z serii bajek "Lilo i Stitch". Zagraniczne media poinformowały o jej śmierci. Daveigh Chase miała 35 lat.

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Daveigh Chase nie żyje. Znana z filmu "The Ring" aktorka zmarła przez sepsę

O śmierci aktorki w rozmowie z portalem TMZ poinformował jej partner. Roy Hernandez. Partner Daveigh Chaes jeszcze w tym tygodniu uruchomił zbiórkę na GoFundMe, by wesprzeć ukochaną. "Jej stan stał się krytyczny, a lekarze powiedzieli mi, że być może zostało jej niewiele czasu" - pisał wówczas. To od Hernandeza dowiedzieliśmy się, iż gwiazda zmarła 16 czerwca. Serwis TMZ przekazał, że w czerwcu Chase trafiła do szpitala w Los Angeles z powodu niedożywienia. Przyczyną śmierci aktorki miało być zapalenie opon mózgowych i zakażenie krwi, które doprowadziło u niej do zakażenia sepsy. Zakażenie sprawiło, że organizm Daveigh Chase przestał funkcjonować. Aktorka w lipcu skończyłaby 36 lat.

Daveigh Chase robiła karierę już jako nastolatka. Zagrała w wielu popularnych produkcjach

Za wspomnianą rolę Samary Morgan w "The Ring", która wychodziła z telewizora i straszyła widzów, Daveigh Chase została uhonorowana nagrodą MTV Movie Award za "Najlepszy czarny charakter". Zanim jednak wcieliła się w przerażającą dziewczynkę, mogliśmy ją zobaczyć w takich produkcjach jak: "Tak, kochanie", "Żarty na bok" czy "A.I. Sztuczna inteligencja". W późniejszych latach zagrała gościnnie w popularnych serialach takich jak: "Sabrina, nastoletnia czarownica", "Czarodziejki" czy "Ostry dyżur". Uwagę widzów zwróciła jej rola Samanthy Darko w głośnym filmie "Donnie Darko", w którą wcieliła się ponownie w "S. Darko". W serialu "Big Love", który emitowany był w latach 2006-2011, odgrywała postać Rhondy Volmer - zagrała w 32 odcinkach. Ostatni raz na ekranach pojawiła się w 2016 roku. Wówczas zagrała w noszowych produkcjach "American Romance" oraz "Jack Goes Home". Udzieliła również głosu w grze "Let it Die".