Niespodziewany zwrot. Wojewódzki i Kędzierski wydali pilny komunikat

Dla wielu słuchaczy byli duetem niemal nierozłącznym. Kuba Wojewódzki i Piotr Kędzierski przez lata wspólnie realizowali kolejne projekty radiowe i internetowe, budując wokół siebie wierną społeczność odbiorców. Największą popularność przyniósł im podcast "WojewódzkiKędzierski", w którym regularnie pojawiały się największe nazwiska polskiego show-biznesu. Nic więc dziwnego, że najnowsza wiadomość przekazana przez dziennikarzy zaskoczyła fanów. Okazało się, że format nie doczeka się kolejnej odsłony. "Dziś wspólnie z Piotrem Kędzierskim nagrywamy ostatni w tym sezonie i ostatni w historii podcast" - poinformował Wojewódzki.

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Wieloletnia współpraca dobiegła końca. Wojewódzki podziękował Kędzierskiemu

W dalszej części swojego wpisu gwiazdor TVN wrócił wspomnieniami do początków znajomości z Kędzierskim. Przypomniał, że ich drogi przecięły się wiele lat temu, a zawodowa relacja szybko przerodziła się w wieloletnią współpracę. Wspólnie pracowali między innymi w Rock Radiu, później stworzyli popularny cykl rozmów w newonce, by ostatecznie przenieść się z podcastem do Onetu. Jak ujawnił Wojewódzki, decyzja o zakończeniu projektu zapadła już jakiś czas temu. "W 2026 poinformowałem Piotra, że to nasz ostatni wspólny sezon razem. Obaj lubimy wyzwania i obaj mamy własne ścieżki, aby im sprostać. Wierzę, że po 'Tańcu z gwiazdami' Kędzior zbudował się (...) i spokojnie znajdzie własną przestrzeń w mediach. Kędzior. Dziękuję za wszystko. I do usłyszenia" - napisał.

Zaskakująca decyzja Wojewódzkiego i Kędzierskiego. Podcast przechodzi do historii

Warto przypomnieć również słowa samego Kędzierskiego z początku czerwca. W rozmowie na kanale Michała Marszała dziennikarz został zapytany o przyszłość podcastu. Zamiast jednoznacznej odpowiedzi zdecydował się jednak zachować ostrożność. "Słuchaj, jeszcze ten sezon trwa, mamy trzy odcinki" - stwierdził, szybko zmieniając temat rozmowy. Dziś wiadomo już, że nie była to przypadkowa reakcja. Wszystko wskazuje na to, że Kędzierski doskonale wiedział, że wspólny projekt z Wojewódzkim zbliża się do końca. Pozostaje pytanie, jakie będą jego kolejne zawodowe kroki i czy rzeczywiście zwiąże swoją przyszłość z innym formatem. Co sądzicie?