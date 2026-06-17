W środę 17 czerwca odbyła się pierwsza rozprawa rozwodowa między Michałem i Polą Wiśniewskimi. Przypomnijmy, że w marcu lider Ich Troje poinformował, że wraz z piątą żoną postanowili się rozstać. W dniu rozprawy na korytarzach sądu pojawili się dziennikarze, którym udało się zobaczyć parę.

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Rozwód Michała i Poli Wiśniewskich. Tak zachowywali się w sądzie

Na opublikowanym przez Fakt.pl nagraniu w mediach społecznościowych możemy zobaczyć, iż para nie unikała się w sądzie. Tuż przed rozprawą przywitali się na korytarzu. Wiśniewski pocałował obecną jeszcze żonę w policzek. Później siedzieli obok siebie i oczekiwali na wejście do sali. Atmosfera wydawała się dość spokojna.

Zaledwie kilka godzin przed rozprawą, Pola zwróciła się do swoich fanów na Instagramie. Celebrytka w ostatnim czasie pozostawała z nimi w stałym kontakcie i prowadziła tzw. Poladanki, dzieląc się krótkimi refleksjami i przemyśleniami dotyczącymi miłości, relacji międzyludzkich oraz codziennych doświadczeń. 17 czerwca nie zamieściła jednak kolejnej motywacyjnej sentencji. "Dzisiaj nie będzie Poladanek. Dzisiaj ja potrzebuję waszego wsparcia" - napisała krótko Wiśniewska.

Tak Pola Wiśniewska poznała przyszłego męża. "Nie było czerwonych włosów"

Na temat relacji z Wiśniewskim Pola opowiedziała więcej w naszym podcaście "Galaktyka Plotek". Celebrytka postanowiła wyjawić, jak dokładnie poznała się z muzykiem. Okazało się, że nie wiedziała wówczas, iż jest to lider Ich Troje. - Poznaliśmy się na Tinderze. (...) Nie wiedziałam (że to Michał Wiśniewski - red.), oczywiście nikt temu nie daje wiary - skomentowała w wywiadzie. Miało być to związane z faktem, iż Wiśniewski posiadał w aplikacji randkowej czarno-białe zdjęcie. - Nigdy nie słuchałam zespołu Ich Troje, nie śledziłam portali, a że zdjęcie było czarno-białe, nie było czerwonych włosów, to się dowiedziałam, że to jest Michał Wiśniewski, dopiero kiedy mnie zaprosił do grona znajomych na Facebooku - dodała w podcaście Pola. Więcej przeczytacie o tym w artykule: "Pola Wiśniewska poznała męża na Tinderze. 'Nie było czerwonych włosów'".