Żona Bruce'a Willisa ucina spekulacje wokół stanu zdrowia aktora. Mówi, jak jest naprawdę

W 2022 roku u Bruce'a Willisa zdiagnozowano afazję, a w 2023 roku wykryto u niego także demencję czołowo-skroniową. Od tamtej pory stan zdrowia aktora niestety pogarsza się, a informacje na jego temat przekazuje na bieżąco żona gwiazdora - Emma Heming. W nowym wywiadzie postanowiła odnieść się do pewnej błędnej kwestii, o którą często jest pytana.

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Emma Heming rozwiewa wątpliwości w kwestii choroby Bruce'a Willisa. O to pytają ją ludzie

Heming pojawiła się niedawno w podcaście The Bossticks, w którym poruszono temat choroby jej męża. Jak się okazuje, ludzie z jej otoczenia mają błędnie mylić demencję czołowo-skroniową z chorobą Alzheimera. - Pytają mnie: Och, wiesz, czy on pamięta, kim jesteś? Tak, bo nie ma choroby Alzheimera, tylko demencję czołowo-skroniową - skomentowała Heming. - Myślę, że powszechnym, błędnym przekonaniem jest to, że gdy myślimy o demencji, myślimy o utracie pamięci - wyjaśniła dalej żona aktora.

Heming podkreśliła, że choroba Willisa wpływa głównie na jego zachowanie i mowę. Aktor ma przy tym pamiętać o najważniejszych momentach swojego życia, rozpoznając również osoby, które go otaczają. Żona Willisa nie ukrywa przy tym, że jest jej bardzo trudno. - Te choroby zabierają, i zabierają i zabierają, czasem bardzo powoli. Człowiek cały czas doświadcza kolejnych strat i nieustannie je opłakuje - dodała Heming o stanie zdrowia męża.

Emma Heming rozważa przekazanie mózgu męża do badań. "To bardzo trudne do zaakceptowania"

Heming wielokrotnie zaznaczała także w swoich wypowiedziach, iż stara się zagłębiać w temat choroby męża. Pochylała się przy tym również nad kwestią przekazywania mózgu chorych osób do celów naukowych. "Dar w postaci przekazania mózgu może być twoim głosem, aby stać się częścią tej historii, poznać tajniki demencji i znaleźć na nią lek" - pisała Heming w swojej książce "The Unexpected Journey".

Co ważne, kobieta też myśli o tym w odniesieniu do przypadku Willisa. - To ciężkie do przyswojenia. Musiałam dowiedzieć się dużo na ten temat, ale cieszę się, że to zrobiłam - komentowała na łamach "Vanity Fair". - Mówimy o przekazaniu mózgu, ale mówimy też o momencie, kiedy tej osoby już z nami nie ma. A to bardzo trudne do zaakceptowania - stwierdziła żona aktora.