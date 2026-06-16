Agnieszka Kirchner rozpoczęła karierę na YouTube. To właśnie tam dzieliła się tym, jak wygląda jej codzienność w Stanach Zjednoczonych. Wraz z byłym mężem doczekała się trójki dzieci, które po rozwodzie wychowywała sama. W pewnym momencie zdecydowała się na zakończenie swojej przygody z mediami społecznościowymi i niedługo później zmieniła imię na Emily. Powróciła do sieci, mówiąc o zmaganiach z nowotworem. Przyjaciółka influencerki poinformowała o jej śmierci.

REKLAMA

Zobacz wideo Senyszyn zmieniła zapisy w testamencie? Mówi wprost

Agnieszka Kirchner nie żyje. Zmagała się z nowotworem

U Kirchner przed laty zdiagnozowano zespół Li-Fraumeni, który oznaczał podwyższone ryzyko rozwoju nowotworów. Influencerka wielokrotnie mówiła obserwatorom o tym, iż jej mama oraz siostra zmarły właśnie na nowotwór, czego bardzo się obawiała. Pozostawała pod opieką onkologa. Wiadomo, że przed laty lekarze wykryli u niej guza mózgu. W 2024 roku zdiagnozowano u Kirchner raka jajnika w trzecim stadium zaawansowania. Po czasie Aga in America wróciła do mediów społecznościowych, gdzie opowiadała o zmaganiach z nowotworem i prosiła o wsparcie. Jak opisywała sama influencerka na Instagramie, w pewnym momencie doszło u niej do niedrożność jelit. Jeden z guzów urósł tak bardzo, że blokował jej jelita. To doprowadziło do tego, że musiała przejść operację, co znacząco ją osłabiło. Ponad dwa tygodnie temu trafiła do hospicjum.

14 czerwca Agnieszka Kirchner zmarła. O jej śmierci poinformowała w mediach społecznościowych jej przyjaciółka. "Aga, Emily, moja droga przyjaciółko, jesteś tak bardzo kochana i będzie nam ciebie ogromnie brakować. Tak bardzo cię kocham" - przekazała Briana MacDowell Ross na Facebooku. Influencerka miała 34 lata i osierociła troje dzieci.

U córek zmarłej influencerki nie wykryto zespołu Li-Fraumeni

W poście Briany MacDowell Ross pojawiła się również informacja dotycząca dzieci Kirchner - miała dwie córki oraz syna. Wiadomo, że córki nie mają mutacji genu TP53, przez którą zmarła Aga in America. "Aga zleciła im badania, a dwa tygodnie temu otrzymała ostateczne wyniki dotyczące najmłodszej córki" - czytamy w poście przyjaciółki zmarłej.