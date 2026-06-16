Krupińska pokazała zdjęcia sprzed 23 lat. Pisze o "błędach młodości"

Paulina Krupińska od lat chętnie dzieli się z fanami ważnymi wspomnieniami ze swojego życia. Na jej instagramowym profilu regularnie pojawiają się rodzinne kadry, zdjęcia ukochanych zwierząt oraz archiwalne fotografie. Tym razem prowadząca program "Mam talent!" postanowiła wrócić pamięcią do przeszłości i opublikowała wyjątkowe zdjęcia sprzed 23 lat.

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Paulina Krupińska pokazała zdjęcia sprzed 23 lat. Tak wyglądała jako 16-latka

15 czerwca Miss Polonia 2012 pozwoliła sobie na odrobinę sentymentalnej podróży w czasie i zajrzała do rodzinnego albumu sprzed lat. Na opublikowanych fotografiach widzimy Paulinę Krupińską jako 16-latkę. Jedno ze zdjęć przedstawia ją siedzącą przy stoliku w towarzystwie koleżanki, Rozalii Mancewicz. Obie nastolatki są elegancko i modnie ubrane. Krupińska ma na sobie krótką jeansową spódnicę, czarne buty na obcasie oraz jeansową kurtkę. Szczególną uwagę przykuwa oryginalne nakrycie głowy, które doskonale wpisywało się w trendy tamtych czasów.

Na kolejnych fotografiach można lepiej przyjrzeć się jej twarzy. Trzeba przyznać, że mimo upływu ponad dwóch dekad prezenterka zmieniła się naprawdę niewiele. Fani bez trudu mogą dostrzec charakterystyczne rysy, które towarzyszą jej do dziś.

Wśród udostępnionych kadrów znalazło się również zdjęcie wykonane na tle Giewontu. Już wtedy przyszła modelka i prezenterka wykazywała zamiłowanie do gór oraz tamtejszych tradycji. Archiwalne fotografie pokazują także, z jak dużym sentymentem wspomina modę, która wówczas królowała. "Cienkie brwi i perłowy cień. Tzw. błędy młodości" - zażartowała na InstaStories. Kadry, o których mowa, zobaczycie w naszej galerii:

Paulina Krupińska pokazała zdjęcia sprzed 23 lat. Tak wyglądała jako 16-latkaOtwórz galerię

Paulina Krupińska zdjęła aparat po pięciu latach. Pokazała efekt długiego leczenia

Paulina Krupińska po pięciu latach zakończyła leczenie ortodontyczne i wreszcie zdjęła aparat. Z tej okazji opublikowała zdjęcie, na którym z dumą prezentuje swój nowy uśmiech. Prezenterka już w 2021 roku wyjaśniała, dlaczego zdecydowała się na leczenie. Jak przyznała, długo zwlekała z podjęciem tej decyzji. - Po ładnych paru latach założyłam aparat. Zbierałam się do tego i bardzo długo nie mogłam się zdecydować. Założyłam przezroczyste nakładki. Najpierw musiałam usunąć ósemki, bo po prostu nie miałam miejsca, żeby te zęby wyprostować. Dlatego, że ósemki, które miały być 'mądrymi zębami', okazały się bardzo głupie i rosły prostopadle. To spowodowało, że stłoczyły mi się zęby dolne, które ścierały górne zęby... - tłumaczyła na Instagramie.

16 kwietnia Krupińska przekazała, że leczenie dobiegło końca. Do zdjęcia, na którym prezentuje równe i białe zęby, dołączyła krótki komentarz: "Dzielny pacjent. Koniec aparatu ortodontycznego".