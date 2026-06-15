Nie żyje gwiazda kultowego "ALF-a". Anne Schedeen miała 77 lat

Anne Schedeen, amerykańska aktorka najbardziej kojarzona z rolą Kate Tanner w kultowym serialu "ALF", zmarła w wieku 77 lat. Informację o jej śmierci przekazała rodzina za pośrednictwem mediów społecznościowych. Nie ujawniono dotychczas przyczyny zgonu.

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Nie żyje Anne Schedeen. Aktorka znana z serialu "ALF" miała 77 lat

W opublikowanym oświadczeniu bliscy pożegnali aktorkę, wspominając jej bogatą karierę, liczne pasje oraz wyjątkowy charakter. Podkreślili również, jak wielką stratę stanowi jej odejście dla rodziny, przyjaciół i fanów. "Była siłą. I nie sposób wyobrazić sobie życia bez niej. Ale jak powiedziała: 'zawsze jestem z wami'. I ma rację. Jest we wspomnieniach, dziełach sztuki, śmiechu do rozpuku, ręcznie robionej biżuterii, obrazach, rzeźbach…" - czytamy na Facebooku.

Rodzina zwróciła uwagę, że Schedeen była osobą o wielu talentach. Poza aktorstwem zajmowała się m.in. rzeźbą, malarstwem olejnym oraz tworzeniem ręcznie wykonywanej biżuterii. Bliscy poprosili także, aby osoby chcące uczcić jej pamięć zamiast kupować kwiaty, rozważyły wsparcie organizacji charytatywnej Habitat for Humanity.