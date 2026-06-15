Grażyna Szapołowska należy do grona gwiazd, które chętnie udzielają się w mediach społecznościowych. Słynna aktorka często publikuje zdjęcia i wpisy, nawiązując zarówno do swojej pracy, jak i życia prywatnego. W poniedziałek, 15 czerwca, zdecydowała podzielić się nagraniem po wizycie w szpitalu. Szapołowska zabrała głos w temacie ochrony zdrowia.

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Grażyna Szapołowska grzmi na polską ochronę zdrowia. "To jest po prostu skandaliczne"

Jak się okazało, Szapołowska wybrała się do jednego z warszawskich szpitali z przyjacielem. Aktorka postanowiła zabrać głos po ich wizycie, ponieważ nie kryła zaskoczenia informacjami, które otrzymali. - Mamy skierowanie do hematologa, który ma wydać dalszą decyzję w sprawie badań na CITO. I się okazuje, że dostać się do tego lekarza, to trzeba czekać do sierpnia przyszłego roku - skomentowała gwiazda, nagrywając się w samochodzie.

Zaznaczyła dalej, że współczuje w takiej sytuacji zarówno pacjentom, jak i samym lekarzom. - Nie wiem, co się dzieje i jak ten kraj stoi na głowie, ale współczuję i lekarzom, i pacjentom. To jest po prostu skandaliczne, co się dzieje i żeby na CITO trzeba było czekać prawie półtora roku... - dodała na nagraniu Szapołowska. W momencie pisania artykułu, filmik z wypowiedzią aktorki zniknął już jednak z jej profilu.

Tak Grażyna Szapołowska dba o zdrowie i urodę. "Mam swoją dietę"

Przypomnijmy, że we wrześniu 2025 roku Szapołowska skończyła 72 lata. W wywiadach aktorka podkreśla, że wciąż bardzo dba o swoją formę oraz wygląd. "Poza tym, że dużo piję i palę, uprawiam również sport. Na przykład rano biegam, a po południu ćwiczę boks" - wyznała niedawno w wywiadzie dla "Głosu Szczecińskiego". Opowiedziała też wówczas, na czym dokładnie się skupia. "Mam swoją dietę, swój sposób na wzmacnianie się i oczyszczanie organizmu z toksyn. Już dawno zrozumiałam, że człowiek starzeje się od kręgosłupa. Dlatego trzeba ćwiczyć kręgosłup, przede wszystkim mięśnie brzucha. Kiedyś miałam tak straszne bóle, że dosłownie się czołgałam. Nie chciało mi się żyć" - ujawniła Szapołowska.

Więcej na ten temat przeczytacie w artykule: "72-letnia Grażyna Szapołowska zdradziła sekrety swojego wyglądu. Kontrowersyjnie".