Oliver Tree stworzył takie hity jak "Miss you" czy "Life goes on", które podbijały światowe listy przebojów i dobiły setek milionów wyświetleń w sieci. Zagraniczne media poinformowały o zderzeniu dwóch śmigłowców nad Rio de Janeiro - w południowo-zachodniej części miasta. Portal TMZ, a także m.in. CNN Brasil, powołując się na Policję Cywilną Rio de Janeiro, przekazały, iż w katastrofie zginął Oliver Tree.

REKLAMA

Zobacz wideo Senyszyn o śmierci męża. "Teraz jest mi gorzej"

Oliver Tree nie żyje. Zginął w katastrofie lotniczej w Brazylii

Według informacji zagranicznych serwisów, w katastrofie zginęło łącznie sześć osób. Jeden ze śmigłowców spadł na plac z pojazdami elektrycznymi. - Po kolizji helikoptery runęły na parking salonu samochodowego, powodując pożar, który uszkodził co najmniej 20 pojazdów - przekazali mediom strażacy. W śmigłowcu, w którym znajdował się Oliver Tree, mieli być również: reżyser teledysków Lucas Vignale, influencer Gaspar "Gaspi" Prim, producent muzyczny Lucas Brito Chaves, a także pilot Alexandre Souza. W drugim helikopterze znajdować się miał wyłącznie pilot - Charles Marsillac. Oliver Tree przebywał w Brazylii od czasu występu w São Paulo, który miał miejsce 6 czerwca. W lipcu piosenkarz miał wyruszyć w trasę koncertową po Europie - miał również w planach wystąpić w Warszawie.

Oliver Tree prężnie rozwijał karierę. Miał na koncie rekord Guinessa

Muzyk pierwsze kroki w branży stawiał już jako nastolatek w 2010 roku, gdy publikował utwory pod pseudonimem "Tree". Współpracował wówczas ze Skrillexem czy grupą Zeds Dead. Piosenkarz studiował biznes na Uniwersytecie w San Francisco przez dwa lata. W 2017 roku jego piosenka "When I'm Down" stała się viralem. To pozwoliło mu podpisać kontrakt z wytwórnią Atlantic Records. W 2020 roku wydał debiutancki album "Ugly Is Beautiful", który przyniósł mu światową sławę. Wówczas Oliver Tree zdobył wpis Księgi Rekordów Guinnessa - wszystko dzięki największej na świecie hulajnodze. W 2022 roku wydał kolejny album - "Cowboy Tears", a rok później wypuścił "Alone in a Crowd". Ostatnim albumem był "Love You Madly Hate You Badly". Krążek ukazał się w kwietniu tego roku.