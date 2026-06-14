Cezary Pazura od dekad pozostaje aktywny zawodowo i nie ukrywa, że nadal czerpie satysfakcję z pracy przed kamerą. Wielu widzów zastanawia się jednak, czy tantiemy z dawnych produkcji mogą stanowić znaczące źródło utrzymania. Aktor odniósł się do tego tematu w mediach społecznościowych.

REKLAMA

Zobacz wideo Cezary Pazura o związku z Edytą. "Odczuwam swój wiek"

Cezary Pazura ujawnił zarobki z powtórek. Tyle dostaje za emisję swoich filmów

Aktor wyjaśnił, że wysokość wynagrodzenia za kolejne emisje jego filmów jest dziś znacznie niższa niż kiedyś. - W tej chwili, tak jak kiedyś za "Kilera" potrafiłem dostać 100 zł za powtórkę, tak teraz ja nie wiem, ile to jest: 8, 10, 50. Nie wiem. No to są już takie pieniądze. Oczywiście w ciągu roku to się składa na przykład na kilkanaście tysięcy, no bo jednak tego na tych kanałach jest pełno, kilka, kilkanaście, zależy, jaki aktor ile zagrał - wyznał na Instagramie.

Pazura przyznał również, że nie analizuje szczegółowo, które produkcje przynoszą mu największe wpływy. Jak sam podkreśla, przy tak bogatej filmografii trudno jest śledzić wszystkie rozliczenia. - Wujek Czarek zagrał w ponad 100 filmach. Ja nawet nie wiem, za co dostaję. Dopiero przychodzi taki zestaw tego, za co to było. To są tabele, programy komputerowe, które to śledzą i one sobie to wszystko naliczają - wyjaśnił.

Cezary Pazura zdradził, kto najwięcej zarabia na starych filmach i serialach. "Grosz do grosza"

Pazura zwrócił także uwagę na sposób podziału tantiem w branży filmowej. Według niego największe korzyści finansowe z eksploatacji starszych produkcji osiągają twórcy odpowiedzialni za ich powstanie, a nie sami aktorzy występujący na ekranie. Choć pojedyncze wypłaty za emisję powtórek nie są dziś wysokie, aktor przyznaje, że dzięki dużej liczbie produkcji, w których wystąpił, w skali roku tantiemy nadal stanowią zauważalne źródło dodatkowego dochodu.

Te wszystkie pieniążki dzieli się na twórców i odtwórców, bo twórcami jest tylko reżyser, autor zdjęć i scenarzysta. Oni mają pieniądze tak naprawdę prawdziwe, a odtwórcy aktorzy to tam mają jakieś grosiki. No ale grosz do grosza, a zbierze się miarka. Ziarnko do ziarnka zbierze się miarka

- podsumował.