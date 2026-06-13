Tłumy patrzyły na Mandarynę. Nagranie ze ślubu obiegło sieć

W sobotę, 13 czerwca, ulicami Warszawy przeszedł jubileuszowy marsz w ramach 25. Parady Równości. Wydarzenie zgromadziło tysiące osób, które wspólnie manifestowały poparcie dla równości i praw społeczności LGBT+. Nie zabrakło także znanych postaci ze świata polityki, kultury i show-biznesu. Najwięcej emocji wzbudziła obecność Mandaryny.

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Mandaryna udzieliła ślubu podczas Parady Równości w Warszawie

Mandaryna pojawiła się na specjalnie przygotowanej platformie, gdzie poprowadziła symboliczną ceremonię ślubną dla dwóch kobiet. Był to ślub humanistyczny, czyli uroczystość o charakterze symbolicznym, która nie wywołuje skutków prawnych. Podczas ceremonii odbyła się wymiana obrączek, złożenie przysięgi oraz symboliczne przypieczętowanie związku.

Jedna z panien młodych opublikowała później nagranie z uroczystości, a także zamieściła osobisty komentarz. "Marta, znam cię ze 20 lat i pierwszego ślubu udzieliłaś nam właśnie ty. Teraz jeszcze dwa śluby z Ulą (...) i z wielką pomocą Fundacji Równik Praw będziemy małżeństwem" - czytamy.

Nagrania i zdjęcia z ceremonii błyskawicznie rozprzestrzeniły się w internecie, a wiele osób zwracało uwagę na wzruszający i wyjątkowy charakter wydarzenia. "Świetna inicjatywa", "Ale ekstra!", "Kocham" - pisali internauci tuż po zakończeniu wydarzenia.

Czym jest ślub humanistyczny? Mandaryna poprowadziła wzruszającą ceremonię w Warszawie

Tegoroczna Parada Równości była również okazją do dyskusji na temat sytuacji prawnej par jednopłciowych w Polsce. Wśród poruszanych kwestii znalazły się postulaty dotyczące uznawania małżeństw zawartych za granicą oraz dalszych zmian mających zapewnić równe traktowanie wszystkich obywateli.

Ślub humanistyczny jest ceremonią dostosowaną do indywidualnych oczekiwań pary. Prowadzi go celebrant, a jego przebieg nie jest określony przez przepisy prawa ani związany z obrzędami religijnymi. Z tego względu ma on przede wszystkim znaczenie symboliczne i emocjonalne. CZYTAJ TEŻ: Mandaryna spytana o "najmniej sympatyczną osobę z show-biznesu". Padło na... Rodowicz.