David Beckham jest uznawany za jednego z najzdolniejszych piłkarzy swojego pokolenia. Gwiazdor w 2019 roku miał doczekać się własnego pomnika. Szybko okazało się jednak, że został wkręcony przez Jamesa Cordena, który zaaranżował na stadionie LA Galaxy odsłonięcie szkaradnego pomnika z "podobizną" piłkarza. Sportowiec dopiero później zrozumiał, że to żart. Pomnik go przeraził. - Nie ma możliwości, aby postawić to przed stadionem. To zawstydzające - mówił zmieszany, kiedy jeszcze nie wiedział, że jest wkręcany. Teraz jednak były piłkarz naprawdę został uhonorowany. Na Hollywood Walk of Fame odsłonięto gwiazdę z jego imieniem i nazwiskiem.

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David Beckham dostał swoją gwiazdę. Nie krył wzruszenia

12 czerwca na Hollywoodzkiej Alei Gwiazd odbyła się uroczystość odsłonięcia gwiazdy Davida Beckhama. W tej ważnej chwili byłemu piłkarzowi towarzyszyła nie tylko Victoria Beckham, lecz także dzieci: 23-letni Romeo Beckham, 21-letni Cruz Beckham i 14-letnia córka Harper Beckham (zabrakło najstarszego syna pary Brooklyna, który jest obecnie skonfliktowany z rodziną). Na evencie obecny był także Tom Cruise, który od lat przyjaźni się ze sportowcem.

- Chciałbym podziękować mojej niesamowitej rodzinie, rodzicom i siostrom, którzy zawsze wspierali moje marzenia - powiedział Beckham po tym, jak podziękował kolegom z drużyny i kibicom. - Victoria, moja cudowna żona od prawie 30 lat, bez której nic z tego nie byłoby możliwe ani nie sprawiałoby mi radości. Moje piękne dzieci są powodem, dla którego rano wstaję z łóżka - mówił, a po chwili przyznał: "Zaczynam się wzruszać".

Dzieci, mam nadzieję, że pewnego dnia przyprowadzicie tu moje wnuki i opowiecie im o chłopcu, który miał wielkie marzenia. Sprawienie, byście wszyscy byli ze mnie dumni, jest moim największym osiągnięciem. Jestem wam wszystkim bardzo wdzięczny. Kocham was i bardzo wam dziękuję

- wyznał poruszony. Po tych słowach nie szczędził czułości żonie, która także zaczęła go obejmować i czule całować.

David Beckham dostał swoją gwiazdę. ZDJĘCIA Z CEREMONIIOtwórz galerię

Poruszony był także Tom Cruise, który później objął przyjaciela. Wszystko uwieczniły kamery. Aktor także zabrał głos, by opowiedzieć o Beckhamie. - Na długo przed trofeami, wyprzedanymi stadionami, światową sławą i uznaniem był młodym chłopakiem z marzeniami oraz determinacją i dyscypliną, by zasłużyć na wszystko, co przyszło później - mówił gwiazdor o swoim przyjacielu.

Właśnie dlatego wydaje mi się, że to idealne miejsce, by go uczcić. Jego historia przypomina hollywoodzki film. Chłopiec, który wierzył w coś większego od siebie samego, musiał ciężko pracować na każdą otrzymaną szansę, a potem wywarł wpływ na swoją dyscyplinę sportową, ukształtował kulturę na całym świecie i stworzył możliwości dla kolejnych pokoleń

- opowiadał dalej Cruise. Na tym jednak nie zakończył. - Pomimo wszystkich rekordów, osiągnięć i uznania najbardziej imponuje mi to, że sukces nigdy nie zmienił tego, kim jest. Te same podstawowe wartości, które doprowadziły go do sukcesu, są tymi, którymi kieruje się dzisiaj - usłyszeli zebrani. - Zasłużyłeś na to i nikt - naprawdę nikt - nie zasługuje na to bardziej niż ty, mój przyjacielu - powiedział na zakończenie.

David i Victoria Beckhamowie chcą odgrodzić się od świata

David i Victoria Beckhamowie jakiś czas temu znaleźli się w centrum uwagi ze względu na to, że postanowili zmodernizować tereny wokół swojej rezydencji w Cotswolds wartej sześć milionów funtów. Urzędnicy planowali, że na tych terenach pojawi się droga. Tymczasem para złożyła wniosek do lokalnych władz o pozwolenie na zasadzenie 79 drzew oraz stworzenie łąki kwietnej, aby zwiększyć prywatność swojego domu. Wszystko po to, by skutecznie oddzielić się od świata zewnętrznego. Dom Beckhamów już kilkukrotnie był celem włamywaczy. Ochrona pracuje tam przez całą dobę.