Mistrzostwa świata w piłce nożnej 2026 oficjalnie się rozpoczęły. Jednym z najważniejszych wydarzeń inauguracji turnieju był występ Shakiry podczas ceremonii otwarcia, która odbyła się na stadionie Estadio Azteca w Meksyku.
Tegoroczny mundial jest wyjątkowy nie tylko ze względu na sportowe emocje. Po raz pierwszy gospodarzem turnieju są jednocześnie trzy państwa - Stany Zjednoczone, Kanada i Meksyk. FIFA zdecydowała się również na organizację trzech oddzielnych ceremonii otwarcia, które odbywają się w różnych krajach-gospodarzach. Podczas uroczystości w Meksyku Shakira wystąpiła razem z Burna Boyem. Artyści wykonali utwór "Dai Dai", który został wybrany oficjalną piosenką mistrzostw świata 2026.
Piosenkarka pojawiła się na scenie w biało-żółtym kostiumie, który uzupełniła charakterystycznymi okularami przeciwsłonecznymi. Towarzyszyli jej tancerze, a dynamiczna choreografia i energia Shakiry spotkały się z entuzjastycznym przyjęciem publiczności. "Shakira moc, fajne otwarcie", "Najlepsza!", "Brawo Shakira" - czytamy pod nagraniem TVP Sport.
Dla Shakiry nie był to pierwszy kontakt z mundialem. Wokalistka od lat jest związana z największym piłkarskim turniejem świata. W 2006 roku podczas mistrzostw w Niemczech zaprezentowała specjalną wersję przeboju "Hips Don't Lie". Cztery lata później świat podbiło "Waka Waka (This Time for Africa)", które do dziś uchodzi za jeden z najbardziej rozpoznawalnych hymnów sportowych. W 2014 roku wokalistka ponownie pojawiła się na mundialowej scenie, wykonując utwór "La La La".
Media spekulują również, że udział Shakiry w mundialu 2026 może nie zakończyć się na ceremonii otwarcia. Według nieoficjalnych informacji wokalistka jest jedną z artystek rozważanych do występu podczas finału mistrzostw świata. Wśród potencjalnych gwiazd wymieniani są także Madonna oraz członkowie zespołu BTS. CZYTAJ TEŻ: Rodowicz pokazała nagranie sprzed 52 lat. Tak wyglądała podczas mundialu 1974.