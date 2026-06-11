Mistrzostwa świata w piłce nożnej 2026 oficjalnie się rozpoczęły. Jednym z najważniejszych wydarzeń inauguracji turnieju był występ Shakiry podczas ceremonii otwarcia, która odbyła się na stadionie Estadio Azteca w Meksyku.

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Shakira po raz czwarty wystąpiła na otwarciu mundialu. Wykonała oficjalną piosenkę mistrzostw świata 2026

Tegoroczny mundial jest wyjątkowy nie tylko ze względu na sportowe emocje. Po raz pierwszy gospodarzem turnieju są jednocześnie trzy państwa - Stany Zjednoczone, Kanada i Meksyk. FIFA zdecydowała się również na organizację trzech oddzielnych ceremonii otwarcia, które odbywają się w różnych krajach-gospodarzach. Podczas uroczystości w Meksyku Shakira wystąpiła razem z Burna Boyem. Artyści wykonali utwór "Dai Dai", który został wybrany oficjalną piosenką mistrzostw świata 2026.

Piosenkarka pojawiła się na scenie w biało-żółtym kostiumie, który uzupełniła charakterystycznymi okularami przeciwsłonecznymi. Towarzyszyli jej tancerze, a dynamiczna choreografia i energia Shakiry spotkały się z entuzjastycznym przyjęciem publiczności. "Shakira moc, fajne otwarcie", "Najlepsza!", "Brawo Shakira" - czytamy pod nagraniem TVP Sport.

Dla Shakiry nie był to pierwszy kontakt z mundialem. Wokalistka od lat jest związana z największym piłkarskim turniejem świata. W 2006 roku podczas mistrzostw w Niemczech zaprezentowała specjalną wersję przeboju "Hips Don't Lie". Cztery lata później świat podbiło "Waka Waka (This Time for Africa)", które do dziś uchodzi za jeden z najbardziej rozpoznawalnych hymnów sportowych. W 2014 roku wokalistka ponownie pojawiła się na mundialowej scenie, wykonując utwór "La La La".

Shakira wystąpi także na finale mundialu 2026? Wśród gwiazd również Madonna i BTS

Media spekulują również, że udział Shakiry w mundialu 2026 może nie zakończyć się na ceremonii otwarcia. Według nieoficjalnych informacji wokalistka jest jedną z artystek rozważanych do występu podczas finału mistrzostw świata. Wśród potencjalnych gwiazd wymieniani są także Madonna oraz członkowie zespołu BTS. CZYTAJ TEŻ: Rodowicz pokazała nagranie sprzed 52 lat. Tak wyglądała podczas mundialu 1974.