Jeszcze do niedawna o tym, które artykuły zobaczysz na początku wyników wyszukiwania Google, decydował wyłącznie algorytm. Teraz użytkownicy otrzymali dodatkowe narzędzie, dzięki któremu mogą wpływać na kolejność wyświetlanych treści. Nowa funkcja działa również w Polsce i pozwala promować wybrane serwisy informacyjne oraz rozrywkowe. Wśród nich znajduje się także Plotek.pl, który można dodać do listy preferowanych źródeł i szybciej trafiać na najnowsze wiadomości ze świata gwiazd i show biznesu.
Google uruchomił funkcję "Preferowane źródła", znaną również pod angielską nazwą "Preferred Sources". Dzięki niej użytkownicy mogą oznaczać wybrane serwisy specjalną gwiazdką. W efekcie ich publikacje częściej pojawiają się w sekcji "Najważniejsze artykuły" oraz w dodatkowym module "Z Twoich źródeł". Nowe rozwiązanie pozwala samodzielnie wskazać, które strony internetowe Google ma traktować priorytetowo podczas prezentowania wyników wyszukiwania. Funkcja jest bezpłatna, działa na komputerach i smartfonach oraz nie wymaga instalowania dodatkowych aplikacji. W Polsce opcja została udostępniona wszystkim użytkownikom pod koniec kwietnia 2026 roku. Wcześniej była testowana na wybranych rynkach, między innymi w Stanach Zjednoczonych i Indiach.
Osoby zainteresowane światem gwiazd, show biznesem, modą i najgłośniejszymi wydarzeniami z życia celebrytów mogą wskazać Plotek.pl jako preferowane źródło. Dzięki temu materiały serwisu będą miały większą szansę na wyświetlenie się wyżej w wynikach wyszukiwania związanych z tematami rozrywkowymi. Google nie usuwa przy tym innych źródeł, ale daje pierwszeństwo serwisom wybranym przez użytkownika. Oznacza to, że nadal można korzystać z różnorodnych informacji, jednocześnie szybciej trafiając na treści z ulubionych portali. W przypadku Plotek.pl może to oznaczać łatwiejszy dostęp do najnowszych informacji o gwiazdach, celebrytach, programach telewizyjnych i wydarzeniach, którymi żyje show biznes.
Najszybszym rozwiązaniem jest skorzystanie z gotowego linku: https://google.com/preferences/source?q=plotek.pl
Po otwarciu strony wystarczy zatwierdzić wybór. Cała operacja zajmuje kilkanaście sekund. Można też zrobić to bezpośrednio z poziomu wyszukiwarki Google. Wejdź na google.pl i wyszukaj dowolny temat związany z gwiazdami, modą lub rozrywką. Następnie przejdź do sekcji "Najważniejsze artykuły" i kliknij ikonę gwiazdki. W wyświetlonym oknie wpisz "Plotek" lub "plotek.pl", wybierz serwis i zapisz ustawienia. Trzeci sposób polega na ręcznym dodaniu wybranych stron w panelu Google pod adresem https://google.com/preferences/source. To wygodne rozwiązanie dla osób, które chcą od razu skonfigurować kilka ulubionych serwisów.