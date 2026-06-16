Jeszcze do niedawna o tym, które artykuły zobaczysz na początku wyników wyszukiwania Google, decydował wyłącznie algorytm. Teraz użytkownicy otrzymali dodatkowe narzędzie, dzięki któremu mogą wpływać na kolejność wyświetlanych treści. Nowa funkcja działa również w Polsce i pozwala promować wybrane serwisy informacyjne oraz rozrywkowe. Wśród nich znajduje się także Plotek.pl, który można dodać do listy preferowanych źródeł i szybciej trafiać na najnowsze wiadomości ze świata gwiazd i show biznesu.

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Google oddaje część kontroli użytkownikom. Ulubione serwisy mogą pojawiać się częściej

Google uruchomił funkcję "Preferowane źródła", znaną również pod angielską nazwą "Preferred Sources". Dzięki niej użytkownicy mogą oznaczać wybrane serwisy specjalną gwiazdką. W efekcie ich publikacje częściej pojawiają się w sekcji "Najważniejsze artykuły" oraz w dodatkowym module "Z Twoich źródeł". Nowe rozwiązanie pozwala samodzielnie wskazać, które strony internetowe Google ma traktować priorytetowo podczas prezentowania wyników wyszukiwania. Funkcja jest bezpłatna, działa na komputerach i smartfonach oraz nie wymaga instalowania dodatkowych aplikacji. W Polsce opcja została udostępniona wszystkim użytkownikom pod koniec kwietnia 2026 roku. Wcześniej była testowana na wybranych rynkach, między innymi w Stanach Zjednoczonych i Indiach.

Plotek.pl może pojawiać się wyżej w Google. Wystarczy jedno ustawienie

Osoby zainteresowane światem gwiazd, show biznesem, modą i najgłośniejszymi wydarzeniami z życia celebrytów mogą wskazać Plotek.pl jako preferowane źródło. Dzięki temu materiały serwisu będą miały większą szansę na wyświetlenie się wyżej w wynikach wyszukiwania związanych z tematami rozrywkowymi. Google nie usuwa przy tym innych źródeł, ale daje pierwszeństwo serwisom wybranym przez użytkownika. Oznacza to, że nadal można korzystać z różnorodnych informacji, jednocześnie szybciej trafiając na treści z ulubionych portali. W przypadku Plotek.pl może to oznaczać łatwiejszy dostęp do najnowszych informacji o gwiazdach, celebrytach, programach telewizyjnych i wydarzeniach, którymi żyje show biznes.

Jak ustawić Plotek.pl jako preferowane źródło? Są trzy proste sposoby

Najszybszym rozwiązaniem jest skorzystanie z gotowego linku: https://google.com/preferences/source?q=plotek.pl

Po otwarciu strony wystarczy zatwierdzić wybór. Cała operacja zajmuje kilkanaście sekund. Można też zrobić to bezpośrednio z poziomu wyszukiwarki Google. Wejdź na google.pl i wyszukaj dowolny temat związany z gwiazdami, modą lub rozrywką. Następnie przejdź do sekcji "Najważniejsze artykuły" i kliknij ikonę gwiazdki. W wyświetlonym oknie wpisz "Plotek" lub "plotek.pl", wybierz serwis i zapisz ustawienia. Trzeci sposób polega na ręcznym dodaniu wybranych stron w panelu Google pod adresem https://google.com/preferences/source. To wygodne rozwiązanie dla osób, które chcą od razu skonfigurować kilka ulubionych serwisów.