Choć Andrzej Piaseczny od dekad obecny jest na polskiej scenie muzycznej i przyzwyczaił fanów do wizerunku pewnego siebie artysty, podczas jednego z odcinków "The Voice Senior" pokazał swoją znacznie bardziej prywatną stronę. Wokalista, który na co dzień ocenia występy uczestników i służy im radą, tym razem sam postanowił opowiedzieć o własnych trudnościach. Wszystko wydarzyło się podczas rozmowy z ekspertką od języka polskiego, która pojawiła się w studiu programu. Mało kto się tego spodziewał.
Andrzej Piaseczny w trakcie jednego z odcinków "The Voice Senior" zdecydował się na prywatne słowa. Niespodziewanie temat zszedł na problemy związane z poprawną pisownią. Piaseczny nie ukrywał, że jest to kwestia, która od lat sprawia mu ogromne trudności. Na antenie zwrócił się do polonistki z ważnym pytaniem. "Czy pani jako polonistka ma jakiś sposób na błędy ortograficzne? Bo ja jestem kompletnym dysortografem. (…) Czy pani ma jakiś sposób?" - powiedział. Wyznanie wywołało spore poruszenie, ponieważ niewiele osób wiedziało wcześniej, że artysta od dzieciństwa zmaga się z tego typu problemem. "Wszystko piszę po prostu odwrotnie. Czytam dużo i tak dalej… Nie potrafię się nauczyć pisać, absolutnie" - zdradził muzyk.
Szczera wypowiedź Piasecznego sprawiła, że rozmowa nabrała bardziej osobistego charakteru. Zamiast gotowych rozwiązań, ekspertka zwróciła uwagę na znaczenie akceptacji własnych ograniczeń i odpuszczenia ciągłej walki o perfekcję. Wokalista przyjął te słowa z wyraźną ulgą i uśmiechem. Wielu widzów doceniło jego otwartość, podkreślając w sieci, że takie wyznania pomagają oswoić problemy, z którymi zmaga się wiele osób. Tym razem szczerość Andrzeja Piasecznego stała się jednym z najbardziej zapamiętanych momentów programu. ZOBACZ TEŻ: Poruszające wyznanie Piasecznego. Wypowiedział się o relacji z partnerem