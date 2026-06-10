Temat paragonów grozy pojawia się zwykle przy okazji cen gofrów nad morzem czy jagodzianek w sezonie. Tym razem Mariusz Szczygieł nagłośnił zupełnie inny problem. Uwagę reportażysty zwróciło zdjęcie paragonu z apteki, które wyświetliło się jako post sponsorowany na jednym z facebookowych fanpage'y. "Ciekawość reporterska sprawia, że budzę się rano szybciej niż, kiedy ciekawy nie jestem. Oto moje ćwiczenie na rozbudzenie rano" - zaczął wpis, który opublikował 10 czerwca na Instagramie.

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Mariusz Szczygieł przenalizował zdjęcie paragonu z apteki. Wnioski go zaskoczyły

Na wspomnianym paragonie widnieje cena 449,99 zł za 30 kapsułek preparatu, którego nazwa wskazuje, że jest on blokerem kortyzolu. Na dowodzie zakupu podana również nazwa i adres apteki, a także numer NIP. Mariusz Szczygieł postanowił zweryfikować opublikowane na zdjęciu informacje. "Adres Nowy Świat 12 jest podejrzany, bo znam adres Nowy Świat 6/12 - i to budynek dawnego Komitetu Centralnego PZPR, dziś Centrum Finansowe" - pisze dziennikarz.

"Kod pocztowy 00-001 nie odpowiada ulicy Nowy Świat. W tej części numer kodu to 00-504. Apteka Pod Złotym Lekiem w tym miejscu nie istnieje. (Choć jej zapis od razu budzi wątpliwości: Złotym Lkkiem…). Numer NIP 5251002030 w oficjalnej państwowej wyszukiwarce biznes.gov.pl nie do znalezienia" - czytamy dalej. "Jeszcze AI sprawdza, cz NIP przechodzi test sumy kontrolnej. Nie przechodzi" - dodaje Mariusz Szczygieł.

"Paragon jest więc fałszywy, a udaje prawdziwy na komercyjnym koncie na Facebooku. (...) Paragon z ogromną sumą za suplement ma odstraszyć od innych środków na to samo. Już sam tekst posta wydaje się wygenerowany przez AI, paragon najpewniej też" - zauważa reportażysta. "Ceny preparatów i blokerów kortyzolu wahają się zazwyczaj od ok. 95 zł do 110 zł za opakowanie zawierające 60 kapsułek" - dodał we wpisie.

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Ekspertka skomentowała wyniki śledztwa Mariusza Szczygła

Wspomniany post Mariusza Szczygła udostępniła na InstaStories specjalizująca się w epigenetyce dr nauk biologicznych Dorota Komar. "Naprawdę bardzo was proszę o to, żebyście uważnie sprawdzali różne reklamowane w internecie magiczne rozwiązania, także te od znanych influencerów medyczno-naukowych. To jest bardzo dobry i dochodowy biznes" - zaapelowała.

Ekspertka dodała również, że podobne działania sprawiają, iż ludzie zaczynają wątpić w skuteczność medycyny opartej na dowodach. "Utwierdzają wiarę w to, że sami poradzimy sobie lepiej niż zorganizowane struktury, które mają nas chronić, a to powolutku przesuwa świat trochę bardziej w stronę indywidualizmu, rozpadu struktur socjo-demokratycznych" - dodała.