Viki Gabor zaistniała dzięki programowi "The Voice Kids". Choć nie wygrała drugiej edycji, to właśnie ona reprezentowała Polskę na 17. Konkursie Piosenki Eurowizji Junior. Udało jej się zwyciężyć z utworem "Superhero" i od tego czasu prężnie rozwija karierę. Wydała już cztery albumy studyjne i cały czas występuje. Letni okres to czas koncertów plenerowych, więc nie dziwi, że Gabor zdecydowała się na zaśpiewanie podczas Dni Grodkowa. Fragment z jej występu szybko trafił do sieci, a internauci gorzko go ocenili.

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Viki Gabor oceniona przez internautów. Jej występ mocno ich podzielił

Na Dniach Grodkowa, które odbywały się w dniach 5-7 czerwca, nie zabrakło gwiazd. W trakcie trzydniowego wydarzenia na scenie wystąpili m.in. Ewelina Lisowska, zespół Lemon oraz wspomniana już Viki Gabor. W sieci szybko pojawiły się urywki z występu 18-latki, które szybko podzieliły internautów. Niektórzy zarzucali piosenkarce słabą dykcję i nie byli zachwyceni jej wykonaniem. "Nic nie rozumiem", "Co ona śpiewa?", "Z dykcją coraz gorzej", "Nie można zrozumieć, co śpiewa" - pisali zniesmaczeni. Inni byli jednak pod wrażeniem występu Gabor. "Piękna, cudowny głos", "Niesamowita", "Super" - czytamy w komentarzach pod nagraniem.

Mama Viki Gabor powróciła do trudnych chwil po narodzinach córki. Taką usłyszała diagnozę

Viki Gabor wystąpiła na koncercie z okazji Dnia Matki w Toruniu. To tam nieoczekiwanie jej mama wróciła wspomnieniami do bolesnej diagnozy córki. Wokalistka nie kryła poruszenia, słysząc tę historię. - Kiedy Viki przyszła na świat, dostaliśmy diagnozę, że nie będzie słyszeć - mówiła Ewelina Gabor. - Pan Bóg postawił na naszej drodze pewnego profesora, który nam pomógł i podjął walkę o słuch Viki. Dziś stoi, śpiewa i słyszy - dodała, a jej słowa wywołały brawa na publiczności. Następnie mama zwróciła się do 18-latki. - Chciałabym jej powiedzieć, żeby nigdy się nie zmieniała, była sobą, pamiętała, że zawsze będę z nią, przy niej. Zawsze będę ją wspierała, ile mi starczy sił i zdrowia - podkreśliła. Następnie piosenkarka zaśpiewała utwór "Skyfall" z dedykacją dla mamy. - Dziękuję ci, że jesteś - przekazała.