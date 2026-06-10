Barron Trump, najmłodszy syn Donalda Trumpa, przez wiele lat pozostawał najmniej medialnym członkiem słynnej rodziny. Choć dziś 20-latek studiuje w prestiżowej New York University Stern School of Business, coraz wyraźniej zaznacza swoją obecność nie tylko w życiu publicznym, ale również w świecie biznesu. Dotychczas angażował się m.in. w projekt związany z kryptowalutami, który współtworzył ze swoimi starszymi braćmi - Donaldem Trumpem Jr. i Erikiem Trumpem. Teraz postanowił pójść o krok dalej i rozpocząć własne przedsięwzięcie.

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Barron Trump ruszył z własnym biznesem. Sprzedaje napój za ponad 140 zł

Nowym projektem Barrona Trumpa jest marka, której pierwszym produktem został napój na bazie yerba mate o smaku ananasa i kokosa. Producent podkreśla wykorzystanie organicznej brazylijskiej yerba mate, cukru trzcinowego, miodu oraz naturalnych aromatów owocowych. Cena zestawu 12 puszek wynosi 39 dolarów, co po przeliczeniu daje około 143 złote.

To jednak nie jedyne produkty dostępne w ofercie marki. Klienci mogą kupić również firmowe akcesoria. Plażowa torba kosztuje około 293 zł, bluza z kapturem blisko 350 zł, natomiast czapka została wyceniona na około 110 zł.

Syn Donalda Trumpa stawia na własną markę. Oto pierwszy produkt Barrona Trumpa

Marka powstała we współpracy z grupą znajomych Barrona, którzy podobnie jak on pochodzą z południowej Florydy. Twórcy podkreślają, że chcieli stworzyć napój odpowiadający lokalnemu stylowi życia. Według założycieli na rynku brakowało produktu, który byłby "orzeźwiający po sesji surfingu, wystarczająco energetyzujący, by przetrwać mecz tenisa, a jednocześnie przygotowany z organicznych składników".

Jak zapewniają producenci, zanim produkt trafił do sprzedaży, receptura była przez długi czas dopracowywana. Obecnie w ofercie znajduje się tylko jeden wariant smakowy, jednak twórcy nie wykluczają rozszerzenia asortymentu w przyszłości. CZYTAJ TEŻ: Syn Trumpa trafi do wojska? Amerykanie domagają się, by Barron został wysłany na front. Jest jeden problem.