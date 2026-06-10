Kazik Staszewski pod koniec zeszłego roku trafił do szpitala przez komplikacje związane z zabiegiem usunięcia wyrostka. Ogłoszono, że muzyk zawiesza koncertowanie, by skupić się na zadbaniu o zdrowie. Przez pewien okres nie odzywał się do fanów. W lutym miłośnicy Kazika mogli jednak odetchnąć z ulgą - w sieci pojawiło się jego zdjęcie z Muńkiem Staszczykiem. Pod koniec lutego powrócił do koncertowania - wystąpił z zespołem w Bydgoszczy. Teraz muzyk opublikował zdjęcie, na którym trenuje.
Kazik Staszewski jest coraz bardziej aktywny w mediach społecznościowych i chętnie dodaje kolejne filmiki. Tym razem postanowił opublikować zdjęcie, na którym możemy zobaczyć, jak gra w padla - sport, który cały czas zyskuje na popularności. Fotografia ta z pewnością uspokoiła fanów, a muzyk poprzez ujęcie przekazał, że cały czas wraca do formy. Niektórzy internauci żartobliwie nawiązywali do sukcesu Mai Chwalińskiej. Fani przyznali, że chętnie stanęliby do rywalizacji z Kazikiem. "Maja, na następnych zawodach cię pokonam", "Konkurencja dla Mai Chwalińskiej", "To Wimbledon już się zaczął?", "Nowy trener Mai?", "Chętnie bym z panem zagrał", "Ale bym pograł z panem Kazikiem!" - czytamy w komentarzach pod postem.
Pod koniec listopada zeszłego roku Kult wraz z Kazikiem zagrali koncert w Zielonej Górze, po którym wybuchła afera. Mówiono o niedyspozycji wokalisty. Niedługo później wyszło na jaw, że zmagał się z poważnymi problemami zdrowotnymi, przez które na miesiące musiał zniknąć ze sceny. Staszewski opowiedział o sprawie w podcaście Bogdana Rymanowskiego. - Pamiętam, że siedziałem w hotelu i zwijałem się z bólu. Menedżer był już na miejscu. Przesadziłem, wyszedłem w stanie kompletnie nienadającym się na scenę. Poinformowałem, że tak zrobię. Miałem wziąć jednego shota, było ich trochę więcej. To były takie cztery niemałe, w szklance. Myślałem tylko o tym, żeby ten ból załagodzić. Ten ból bardzo mi dokuczał - opowiadał. Zobacz: Kazik wydał oświadczenie po koncercie w Zielonej Górze. "Stałem się własną karykaturą"
Muzyk zaznaczył, że nie ma w zwyczaju pić alkoholu przed występami. Menedżer zespołu przeprowadza przed koncertami alkotesty. - Za każdym razem się testujemy. Wszyscy muszą. To rozporządzenie menedżera - ujawnił, choć w tym przypadku wyjątkowo testu nie było. - Koncert się odbył. Miałem świadomość, że to jest dramat. Niestety pamiętam doskonale, że ludzie wychodzili - przyznał.