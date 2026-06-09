Sandra Kubicka niedawno poinformowała swoich obserwatorów w mediach społecznościowych, że jest zakochana. Nie szczędzi sobie kolejnych pochwał pod adresem partnera, ale przez jakiś czas skrzętnie ukrywała jego tożsamość. Już jednak wiadomo, że jej wybrankiem jest Adam Zaorski. Modelka pochwaliła się tym, jakie śniadanie zrobiła ukochanemu. To zwróciło uwagę mediów, a także Szymona Majewskiego, który zażartował z tej dwójki. Doczekał się odpowiedzi. Tak dopiekł mu Zaorski.

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Partner Sandry Kubickiej odpowiedział Szymonowi Majewskiemu. Tak wbił mu szpilę

6 czerwca Kubicka pochwaliła się wspólnym śniadaniem z ukochanym. "Wskażcie lepszą dziewczynę. Poczekam" - napisała. Zaorski udostępnił tę relację na swoim profilu, chwaląc tym samym partnerkę. Do sprawy odniósł się Szymon Majewski w prześmiewczym nagraniu, pokazując jeden z artykułów na temat przygotowanego przez celebrytkę śniadania. - Hej, nowy narzeczony Kubickiej. Piszesz, że zrobiła ci kanapkę i się rozpływasz. Teraz uważaj, żebyś się nie rozpłynął całkiem, bo piszesz, żebym wskazał lepszą dziewczynę. Ta dziewczyna to Magda, 33 lata jest ze mną. Rano kanapka, a po południu to, widzisz to? - opowiadał, pokazując następnie danie zrobione przez jego ukochaną. - Widzisz pierożki, widzisz kartofle? Szparażka widzisz? No to teraz się rozpłyń. Wskazałem (lepszą dziewczynę - przyp.red), jest 1:0 dla mnie, dziękuję bardzo - stwierdził.

Ironiczne nagranie spotkało się z odpowiedzią ze strony Adama Zaorskiego. Biznesmen zamieścił komentarz pod postem Majewskiego. "Za czytanie (portalu, który zamieścił artykuł o Sandrze Kubickiej - przyp. red.) to już 1:1, a szparagi mieliśmy dzień wcześniej i bardziej chrupiące (bo tak lubimy), więc 2:1 dla nas. Lecimy dalej?" - napisał.

Internauci poruszeni odpowiedzią ukochanego Sandry Kubickiej

Komentarz Zaorskiego spotkał się z krytyką ze strony internautów. Twierdzili, że ukochany Kubickiej nie powinien w taki sposób reagować, gdyż wszystko było utrzymane w żartobliwym tonie, a on wziął to na poważnie. Niektórzy stanęli w obronie ukochanego Kubickiej. Sugerowali, że z jego strony również były to po prostu żarty. "Wy nie widzicie ze oni sobie po prostu żartują?", "To są żarty" - czytamy.