Nie żyje Sylwia Krajewska z zespołu Alibabki. Wokalistka miała 83 lata

Zespół Alibabki był prawdziwym fenomenem lat 60. i 70. W jego skład wchodziły: Anna Dębicka, Wanda Orlańska, Alina Puk (którą później zastąpiła Ewa Dębicka), Anna Łytko, Krystyna Grochowska, i Sylwia Rajchert (po ślubie Krajewska). Starsi fani z pewnością pamiętają takie hity jak: "Kapitańskie tango" czy "Gdy zmęczeni wracamy z pól". Zaledwie rok temu miłośnicy Alibabek żegnali Krystynę Grochowską. Teraz w mediach niespodziewanie pojawiła się informacja o śmierci Sylwii Krajewskiej.

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Sylwia Krajewska nie żyje. Fani żegnają wokalistkę Alibabek

Sylwia Krajewska była w pierwszym składzie formacji Alibabki. Z zespołem nagrała kilka płyt, m.in. "Kwiat jednej nocy" oraz "Zagrajmy w kości jeszcze raz". Wiadomość o śmierci wokalistki przekazała jej krewna. "Ciociu, dziękuje, że byłaś. RIP" - napisała. Informację tę udało się potwierdzić "Faktowi", który skontaktował się z synem artystki, Markiem Krajewskim. Członkini Alibabek odeszła 8 czerwca 2026 roku około godziny 19. Miała 83 lata.

W sieci zaroiło się od pożegnalnych wpisów. Jeden z nich pojawił się na profilu zrzeszającym sympatyków Alibabek. W komentarzach fani wracali wspomnieniami do dawnych lat, w których Alibabki występowały na scenie. "Pamiętam wszystkie dziewczyny z zespołu. Trudno pogodzić się z myślą, że niektórych już nie zobaczymy", "Bardzo smutna wiadomość. Alibabki to moje dzieciństwo", "Wielka strata", "Bardzo przykra wiadomość. Pięknie śpiewała, odeszła po cichu" - pisali.

Alibabki miały na swoim koncie mnóstwo sukcesów

Alibabki aż 15 razy występowały na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Zespół zdobył łącznie trzy główne nagrody. W 1976 roku wokalistki otrzymały Honorową Odznakę Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Opolu "Zasłużony dla Miasta Opola". Z kolei w 1987 roku Odznakę Ministra Kultury i Sztuki - "Zasłużony Działacz Kultury". W 2009 roku przy okazji 45-lecia działalności artystycznej wszystkim członkiniom wręczono Srebrne Medale "Zasłużony Kulturze Gloria Artis". Piosenki Alibabek wciąż przypominane są na wielu festiwalach muzycznych w Polsce.