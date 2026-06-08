Sandra Kubicka niedawno potwierdziła, że ponownie jest zakochana. Modelka coraz chętniej dzieli się w mediach społecznościowych zdjęciami z nowym partnerem, zaś on sam zaczął aktywnie komentować jej publikacje. Jak już wiadomo, wybrankiem celebrytki jest Adam Zaorski, związany z branżą technologiczną. Teraz do ich relacji w żartobliwy sposób postanowił się odnieść Szymon Majewski.

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Szymon Majewski wbił szpilę Sandrze Kubickiej. Porównał ją do swojej partnerki

Para spędza ze sobą coraz więcej czasu. 6 czerwca Kubicka pochwaliła się w sieci wspólnym śniadaniem. Uwagę internautów przykuł jednak nie sam posiłek, lecz żartobliwy wpis modelki. "Wskażcie lepszą dziewczynę. Poczekam" - napisała. Zaorski szybko podchwycił ten ton i udostępnił relację, pokazując, że jest fanem przygotowanych przez nią śniadań.

Szymon Majewski, który od lat słynie z ironicznego poczucia humoru i sarkastycznych komentarzy w mediach społecznościowych, postanowił odnieść się do jednego z artykułów opisujących relację Sandry Kubickiej i Adama Zaorskiego. W opublikowanym nagraniu zwrócił się bezpośrednio do partnera modelki.

Hej, nowy narzeczony Kubickiej. Piszesz, że zrobiła ci kanapkę i się rozpływasz. Teraz uważaj, żebyś się nie rozpłynął całkiem, bo piszesz, żebym wskazał lepszą dziewczynę. Ta dziewczyna to Magda, 33 lata jest ze mną. Rano kanapka, a po południu to, widzisz to?

- powiedział, prezentując posiłek przygotowany najprawdopodobniej przez jego ukochaną. Na tym jednak nie zakończył swoich żartów.

Widzisz pierożki, widzisz kartofle? Szparażka widzisz? No to teraz się rozpłyń. Wskazałem (lepszą dziewczynę - przyp.red), jest 1:0 dla mnie, dziękuję bardzo

- kontynuował Majewski.

Szymon Majewski zakpił z Sandry Kubickiej. Wspomniał o jej śniadaniu i porównał je do dań swojej partnerki

Na tym jednak Majewski nie zakończył swoich żartów. Prezenter nadal kpił ze śniadania przygotowanego przez Kubicką. W charakterystycznym dla siebie prześmiewczym stylu przekonywał, że w tej kulinarnej rywalizacji jego partnerka nie ma sobie równych. - Mistrzostwa świata, złoto, należą się Madzi. Sandra? Spoko, druga, trzecia. Błagam cię, naprawdę, nie startuj. Moja kobieta górą, twoja niżej, taka jest stawka. Trudno, chciałeś zawodów, to masz. Kto się ściga, ten rzyga - podsumował.