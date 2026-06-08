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Nowe informacje po głośnym wypadku. Sprawa Barona pod lupą

Minęło niemal dwa miesiące od wypadku drogowego, z którym media łączą Aleksandra Barona. Śledztwo w tej sprawie nadal trwa, a prokuratura właśnie przekazała nowe informacje dotyczące prowadzonych czynności. Kluczowe znaczenie mogą mieć dokumenty dotyczące stanu zdrowia poszkodowanego motocyklisty.
Nowe informacje po głośnym wypadku. Sprawa Barona nadal pod lupą
Fot. KAPIF

Sprawa wypadku drogowego, w którym według medialnych doniesień uczestniczył Aleksander Baron, wciąż pozostaje przedmiotem zainteresowania śledczych. Do zdarzenia doszło w połowie kwietnia 2026 roku w Słomczynie pod Warszawą, gdzie samochód osobowy zderzył się z motocyklem. W wyniku wypadku 37-letni kierowca jednośladu odniósł obrażenia i trafił do szpitala. Informacje o zdarzeniu szybko obiegły media, a nazwisko muzyka zespołu Afromental znalazło się w centrum uwagi opinii publicznej. Pojawiły się nowe ustalenia.

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Nowe wieści w sprawie głośnego wypadku samochodowego. Prokuratura zabrała głos

Choć od wydarzenia minęło już kilka tygodni, postępowanie nadal jest prowadzone. Prokuratura analizuje zgromadzony materiał dowodowy i wykonuje kolejne czynności mające pomóc w ustaleniu dokładnego przebiegu zdarzenia. Jak przekazał "Faktowi" prokurator Piotr Skiba, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie, śledczy zdobyli już istotne dokumenty związane z poszkodowanym motocyklistą.

"W sprawie uzyskano dokumentację medyczną pokrzywdzonego oraz opinię biegłego z zakresu medycyny sądowej. Na obecnym etapie postępowania planowane są kolejne czynności z udziałem stron, których przebieg pozwoli ocenić zasadność uzyskania opinii kolejnych biegłych w sprawie, w tym biegłego z zakresu rekonstrukcji zdarzeń drogowych" - poinformował przedstawiciel prokuratury.

Nowy etap śledztwa. Eksperci analizują okoliczności zdarzenia

Na ten moment nie zapadły jeszcze żadne ostateczne decyzje, a śledczy koncentrują się na szczegółowym odtworzeniu przebiegu zdarzenia. Niewykluczone, że w kolejnych tygodniach do sprawy zostaną włączeni następni eksperci, którzy pomogą odpowiedzieć na pytania dotyczące okoliczności wypadku. Szczególnie istotna może okazać się analiza specjalisty zajmującego się rekonstrukcją zdarzeń drogowych. Dopiero po zakończeniu wszystkich zaplanowanych czynności możliwe będzie określenie dalszego kierunku postępowania. Do tego czasu sprawa pozostaje otwarta. ZOBACZ TEŻ: Media informują o wypadku z udziałem Barona. Ujawniono szczegóły

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