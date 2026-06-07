Matylda Damięcka szykuje się do premiery nowej piosenki pt. "Sto lat", która została nagrana w duecie z Radkiem Łukasiewiczem. Z tej okazji ostatnio na jej profilu pojawia się sporo materiałów związanych z nadchodzącym utworem, które podgrzewają atmosferę wśród fanów i budzą coraz większe zainteresowanie nowym projektem. 7 czerwca Damięcka niespodziewanie wrzuciła zdjęcie, które z pewnością da do myślenia wielu osobom. Artystka pokazała się w... sukni ślubnej.

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Matylda Damięcka w sukni ślubnej. Uwagę przyciągają buty. "Coś starego, coś pożyczonego"

Na najnowszym zdjęciu wrzuconym przez Damięcką widzimy ją w długiej, białej sukni z koronkowymi zdobieniami. Nie da się ukryć, że najwięcej uwagi przyciągają zimowe, czarne crocsy, które wyraźnie kontrastują z elegancką suknią. "Coś nowego, coś starego, coś pożyczonego i zimowe crocsy" - napisała Damięcka na zdjęciu, żartobliwie nawiązując do ślubnej tradycji. Artystka zamieściła też link do "pre save" nowej piosenki, zachęcając fanów do zapisania premiery utworu przed jego oficjalnym wydaniem. Czy Damięcka wzięła sekretny ślub? Z pewnością niektórzy mogliby tak pomyśleć. Wygląda jednak na to, że to jedynie stylizowana zapowiedź nowego projektu muzycznego. Zdjęcie znajdziecie w naszej galerii.

Matylda DamięckaOtwórz galerię

Matylda Damięcka o współpracy z Radkiem Łukasiewiczem

Damięcka jakiś czas temu była gościnią Polskiego Radia RDC. Tam opowiadała m.in. o rozpoznawalności, życiu w znanej rodzinie i muzyce. Współpraca z Łukasiewiczem daje jej nadzieję na to, że stworzą coś, co naprawdę poruszy ludzi. - Mówiąc o rzeczach istotnych, w uważny sposób i szczery, myślę, że to zawsze znajdzie swojego odbiorcę, ponieważ jesteśmy ludźmi, których składowych jest tak wiele, a tych podobieństw jest ogrom. Możemy się gdzieś rozmijać, ale punkty styczne zawsze będą. Jeżeli ja będę mówiła o swoich doświadczeniach, swoich obserwacjach, Radek będzie pisał też o swoich obserwacjach i swoich doświadczeniach, jest duża szansa, że zawsze dotkniemy czegoś, co jest po prostu uniwersalne - mówiła.