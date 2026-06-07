Karolina Pisarek i Roger Salla ponownie podzielili się z fanami wyjątkową wiadomością. Niedługo po ogłoszeniu, że spodziewają się pierwszego dziecka, postanowili ujawnić jego płeć. Przyszli rodzice informację przekazali za pośrednictwem nagrania opublikowanego w mediach społecznościowych.

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Karolina Pisarek i Roger Salla ujawnili płeć dziecka. Kolor dymu rozwiał wszelkie wątpliwości

22 dni temu Karolina Pisarek i Roger Salla ogłosili, że zostaną rodzicami. Informacja wywołała ogromne zainteresowanie wśród ich obserwatorów. Teraz para zdradziła kolejny szczegół związany z oczekiwaniem na dziecko.

7 czerwca w niedzielę na ich instagramowym profilu pojawiło się specjalne nagranie, w którym przyszli rodzice ujawnili płeć malucha. Okazało się, że para oczekuje narodzin córki. Do opublikowanego filmu Karolina i Roger dołączyli krótki, pełen emocji wpis. "Nasza księżniczka w drodze. Nie możemy się doczekać, aż cię poznamy" - czytamy w opisie nagrania, na którym para wspólnie otwiera szafę wypełnioną ubrankami dla dziewczynki, a wokół nich unosi się różowy dym, symbolicznie zdradzający płeć dziecka.

Fani natychmiast ruszyli z gratulacjami i życzeniami dla przyszłych rodziców, którzy już niebawem powitają na świecie córkę. "Gratulacje", "Cudownie, będzie dziewczynka", "Tak przeczuwałam, gratulacje dla was kochani" - czytamy pod postem.

Karolina Pisarek szczerze o porodzie. Ze względów zdrowotnych nie będzie rodzić naturalnie

Modelka pojawiła się niedawno na otwarciu nowej kliniki w Warszawie, gdzie poruszyła temat zbliżającego się porodu. W rozmowie z Plejadą wyznała, że z powodów zdrowotnych nie będzie mogła urodzić dziecka siłami natury. Podkreśliła, że w tej kwestii musi kierować się zaleceniami lekarzy i bezpieczeństwem swoim oraz dziecka. - Jestem w sytuacji, gdzie nie mogę podjąć decyzji. Zdrowotnie nie mogę podjąć się naturalnego [porodu - przyp.red.], co jest dla mnie też przykre - powiedziała.

Pisarek przyznała, że choć poród naturalny byłby dla niej ważnym doświadczeniem, zdrowie pozostaje najważniejsze. - To jest jednak wyzwanie i czujesz wewnętrznie, że chciałabyś do tego podejść, ale jak ci zdrowie nie pozwala, to ważne jest bezpieczeństwo - dodała modelka.