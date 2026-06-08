Mietek Szcześniak pojawił się na 63. Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Na scenie wystąpił wraz z Alicją Szemplińską. Duet podczas koncertu poświęconego Bogdanowi Olewiczowi wykonał utwór "Moje jedyne marzenie". Nie zabrakło również czasu dla reporterów. Muzyk porozmawiał z reporterką Pudelka i odniósł się do palącego tematu dopłat do emerytury dla artystów. Ujawnił, co sądzi na ten temat. Zaznaczył, że sytuacja artystów powinna zostać uregulowana.

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Mietek Szcześniak zapytany o dopłaty do emerytur artystów. To odpowiedział

Rządowy projekt dotyczący dopłat do składek dla najsłabiej zarabiających artystów wzbudził niemałą dyskusję. Niektórzy uważają, że to błąd i każdy jest kowalem swojego losu i powinien sam martwić się o własne finanse, inni twierdzą, że jest to potrzebne szczególnie tym, którzy od lat pracują za minimalne stawki bez umów z zabezpieczeniami. Co na ten temat uważa Mietek Szcześniak? Czy sądzi, iż takie wsparcie jest konieczne? - To dopiero początek. Sytuacja artystów nie była nigdy ustabilizowana - zauważył. - Musi być pierwszy krok, żeby coś poważnego się stało. Każdy, kto płaci składki i podatki, musi być otoczony opieką przez państwo, żeby na starość godnie żyć. To trzeba uregulować - skwitował Szcześniak.

Krzysztof Cugowski świętował 76. urodziny. To powiedział o swojej emeryturze

Wiele polskich gwiazd narzeka na wysokość emerytur, twierdząc, że nie są w stanie się z nich utrzymać i cały czas muszą pracować. W tym gronie nie ma Krzysztofa Cugowskiego, który niedawno świętował 76. urodziny w studiu "Dzień dobry TVN". - Data mnie przeraża jako sama data, bo czuję się, jakbym miał mniej więcej 30 lat. Tak mi się wydaje, ale oczywiście, data robi swoje. To jest masakra, jak to mówią współcześnie, no ale cóż... Póki jakieś tam zdrowie jest, to wszystko się zgadza - mówił.

Nie obyło się bez głośnego tematu dopłat do składek dla artystów. Cugowski przyznał, że ma zamiar pracować do śmierci, więc jego emerytura niewiele go interesuje. - W związku z tą całą zawieruchą emerytalną, ja się od razu przyznaję, że nic mnie nie obchodzi moja emerytura, bo mam zamiar śpiewać do śmierci. I w związku z tym będę zarabiał do śmierci i tyle - przyznał muzyk.