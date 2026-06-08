Alicja Majewska podzieliła się swoimi spostrzeżeniami na temat obecnej sceny muzycznej. W rozmowie z Plejadą wokalistka zwróciła uwagę na to, że współcześni muzycy tworzą coraz mniej utworów, które na długo zapisują się w pamięci słuchaczy.

REKLAMA

Zobacz wideo Majewska płaci krocie za festiwalowe kreacje. "Projektant się ceni"

Alicja Majewska krytycznie o współczesnej muzyce. Wskazała problem dzisiejszych przebojów

Piosenkarka nawiązała do festiwalu w Opolu, który w przeszłości był miejscem narodzin wielu ponadczasowych hitów. Jej zdaniem dziś trudno wskazać utwory z koncertu Premier, które zdobyłyby podobną popularność i były śpiewane przez szeroką publiczność przez wiele lat.

Michał Bajor powiedział mi kiedyś, że został zapytany, czym różni się festiwal opolski z tamtych lat od obecnych. Odpowiedział, że po tamtych festiwalach zostawały przeboje, które śpiewała cała Polska. A dziś? Proszę zaśpiewać coś z tegorocznego koncertu "Premier"

- powiedziała. Majewska podkreśliła, że stworzenie prawdziwego przeboju wymaga połączenia kilku istotnych elementów. Według niej znaczenie ma zarówno melodyjna i zapadająca w pamięć muzyka, jak i wartościowy tekst. - Trzeba mieć talent do pisania dobrej muzyki melodyjnej, a nie banalnej oraz do napisania świetnego tekstu, rozwiniętego dobrą literaturą - dodała wokalistka.

Alicja Majewska krytykuje modę w branży muzycznej. "Ten trend nie zdaje egzaminu"

Artystka odniosła się także do coraz częściej spotykanego zjawiska, jakim jest samodzielne pisanie tekstów przez wykonawców. Choć przyznała, że niektórzy wykonawcy z powodzeniem łączą talent wokalny z umiejętnościami literackimi, uważa, że są to raczej wyjątki niż reguła. - W tej chwili panuje taki trend, że ważne jest to, żeby każdy pisał sam dla siebie. Ja myślę, że fantastycznie, jeśli ktoś świetnie śpiewa i świetnie pisze teksty, ale to jest rzadkość - zauważyła.

Zdaniem Majewskiej tworzeniem tekstów piosenek powinny zajmować się przede wszystkim osoby, które specjalizują się w tej dziedzinie. Wokalistka nie ukrywa, że sceptycznie podchodzi do obecnej mody na samodzielne pisanie utworów przez większość wykonawców. - Według mnie ten trend pisania samemu sobie nie zdaje egzaminu - podsumowała.