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Majewska uderza w młodych muzyków. Nie wszystkim spodobają się jej słowa

Alicja Majewska nie kryje rozczarowania zmianami, jakie zaszły na polskiej scenie muzycznej. Wokalistka uważa, że współczesnym utworom coraz częściej brakuje tego, co kiedyś decydowało o sukcesie największych przebojów. Przy okazji wskazała trend, który jej zdaniem nie zdaje egzaminu.
Alicja Majewska
Kapif

Alicja Majewska podzieliła się swoimi spostrzeżeniami na temat obecnej sceny muzycznej. W rozmowie z Plejadą wokalistka zwróciła uwagę na to, że współcześni muzycy tworzą coraz mniej utworów, które na długo zapisują się w pamięci słuchaczy.

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Alicja Majewska krytycznie o współczesnej muzyce. Wskazała problem dzisiejszych przebojów

Piosenkarka nawiązała do festiwalu w Opolu, który w przeszłości był miejscem narodzin wielu ponadczasowych hitów. Jej zdaniem dziś trudno wskazać utwory z koncertu Premier, które zdobyłyby podobną popularność i były śpiewane przez szeroką publiczność przez wiele lat.

Michał Bajor powiedział mi kiedyś, że został zapytany, czym różni się festiwal opolski z tamtych lat od obecnych. Odpowiedział, że po tamtych festiwalach zostawały przeboje, które śpiewała cała Polska. A dziś? Proszę zaśpiewać coś z tegorocznego koncertu "Premier"

- powiedziała. Majewska podkreśliła, że stworzenie prawdziwego przeboju wymaga połączenia kilku istotnych elementów. Według niej znaczenie ma zarówno melodyjna i zapadająca w pamięć muzyka, jak i wartościowy tekst. - Trzeba mieć talent do pisania dobrej muzyki melodyjnej, a nie banalnej oraz do napisania świetnego tekstu, rozwiniętego dobrą literaturą - dodała wokalistka.

Alicja Majewska krytykuje modę w branży muzycznej. "Ten trend nie zdaje egzaminu"

Artystka odniosła się także do coraz częściej spotykanego zjawiska, jakim jest samodzielne pisanie tekstów przez wykonawców. Choć przyznała, że niektórzy wykonawcy z powodzeniem łączą talent wokalny z umiejętnościami literackimi, uważa, że są to raczej wyjątki niż reguła. - W tej chwili panuje taki trend, że ważne jest to, żeby każdy pisał sam dla siebie. Ja myślę, że fantastycznie, jeśli ktoś świetnie śpiewa i świetnie pisze teksty, ale to jest rzadkość - zauważyła.

Zdaniem Majewskiej tworzeniem tekstów piosenek powinny zajmować się przede wszystkim osoby, które specjalizują się w tej dziedzinie. Wokalistka nie ukrywa, że sceptycznie podchodzi do obecnej mody na samodzielne pisanie utworów przez większość wykonawców. - Według mnie ten trend pisania samemu sobie nie zdaje egzaminu - podsumowała.

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