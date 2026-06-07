Robert i Anna Lewandowscy przybyli do Warszawy z okazji dziesiątej rocznicy ślubu Mariny i Wojciecha Szczęsnego. Para przyszykowała w stolicy wielką imprezę, na której pojawiły się tłumy gwiazd. Goście chętnie relacjonowali całe wydarzenie w mediach społecznościowych. Na jednym z dostępnych nagrań mogliśmy zobaczyć, jak Lewy wywija na parkiecie w rytm piosenki Michaela Jacksona.

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Robert Lewandowski wczuł się w Michaela Jacksona. "Lewy do 'Tańca z gwiazdami'"

Nagraniem prosto z parkietu podzieliła się w sieci Maffashion. Na filmiku możemy zobaczyć tłum gości, którzy bawią się do hitu Jacksona "Billie Jean". Na pierwszym planie pojawia się jednak Lewandowski, który ubrany w białą stylizację, zakładając na głowę charakterystyczną fedorę, mocno upodabnia się do muzyka. Wczuty w piosenkę piłkarz wykonuje dobrze znane fanom Michaela ruchy i choreografię. W komentarzach pod nagraniem prędko zaroiło się od wpisów internautów.

"Najlepszy w każdym wymiarze", "Nie no to jest rewelacja", "Bo bawić też się trzeba na najwyższym poziomie!", "Te kocie ruchy", "Lewy do 'Tańca z gwiazdami'!" - mogliśmy przeczytać pośród licznych komentarzy. A jak wam podobają się taneczne umiejętności Lewandowskiego?

To działo się na imprezie Mariny i Wojciecha Szczęsnych. Nie brakowało zagranicznych gwiazd

Para zorganizowała wydarzenie ze sporym rozmachem. Sama impreza odbyła się w Muzeum Historii Polskiej w Warszawie, gdzie tuż przed wejściem do budynku stanął przystrojony kwiatami samochód z napisem "Marina & Wojtek. 10th anniversary", a gości witał humanoidalny robot. Podczas przyjęcia doszło do kilku wyjątkowych niespodzianek. Jedną z nich okazał się m.in. występ brytyjskiego wokalisty Jamesa Arthura, który wraz z Mariną zagrał ich wspólny kawałek "Let Me Love the Lonely".

Oprócz muzyka na scenie pojawił się także popularny zespół rockowy Nothing But Thieves, a później swój koncert dała też Fagata. Zdjęcia z wydarzenia znajdziecie w artykule: "Zagraniczny gwiazdor i przejmujące sceny na rocznicowej imprezie Mariny i Szczęsnego. Wszystko się nagrało".