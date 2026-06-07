Zanussi trafił do szpitala. Złamał czaszkę i rękę. Wiadomo, co się stało

Krzysztof Zanussi poinformował o niebezpiecznym wypadku, do którego doszło podczas realizacji jego najnowszego filmu "Całopalenie". Ceniony reżyser doznał kilku urazów, w tym złamania ręki oraz kości czaszki. Mimo trudnych okoliczności nie przerwał całkowicie pracy nad produkcją.

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Krzysztof Zanussi miał wypadek na planie filmowym. Reżyser doznał poważnych obrażeń

Część zdjęć do filmu "Całopalenie" miała zostać zrealizowana w Bułgarii, jednak wcześniej ekipa filmowa pracowała w Toruniu. To właśnie tam doszło do nieszczęśliwego zdarzenia. W nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych reżyser opowiedział o okolicznościach wypadku.

Tam niestety na zdjęciach doznałem wypadku z własnej winy. Spadłem z jakichś żelaznych schodów i zdołałem połamać sobie rękę, złamać kość czaszki oraz potłuc się ze wszystkich stron

- powiedział Zanussi. Wypadek sprawił, że konieczna będzie rehabilitacja oraz czas potrzebny na powrót do pełnej sprawności. Mimo pobytu w szpitalu Zanussi nadal uczestniczył w realizacji filmu, wspierając ekipę zdalnie. - Mogłem z pokoju szpitalnego prowadzić dalej zdjęcia przez monitor i telefon, tak że miałem przed sobą podgląd jak ujęcia powstają i mówiłem do aktorów. Nakręciliśmy te brakujące cząstki, co było pewnym wyczynem - dodał.

Reżyser podziękował również współpracownikom za pomoc i zaangażowanie, dzięki którym udało się dokończyć zaplanowane sceny pomimo jego nieobecności na planie.

Krzysztof Zanussi miał problemy z obsadą swojego nowego filmu. "Powiedzieli, że nie chcą w tym grać"

Jak poinformował niedawno Zanussi, realizacja nowego projektu, jakim jest film "Całopalenie" napotkała poważne trudności, przede wszystkim związane z obsadą. Problemem okazała się rezygnacja dwojga aktorów, którzy wcześniej byli przewidziani do głównych ról. - Jest to pewnie mój ostatni film i szczególnie mi na nim zależy. Niemniej, ku mojemu wielkiemu zaskoczeniu, dwoje aktorów do głównych ról, wcześniej już umówionych, odmówiło. Powiedzieli, że nie chcą w tym grać - wyznał.

Według reżysera powodem miała być tematyka filmu, dotycząca kwestii duchowych i poszukiwania sensu życia. - W jakiś sposób, jeśli dobrze ich zrozumiałem, bo tłumaczyli mi to przez telefon, to była kwestia dystansu, że do tej tematyki nie chcą przylgnąć. Nie chcą o żadnych sprawach duchowych rozważać i że to jest im świat obcy. Oboje to powiedzieli w różny sposób - dodał Zanussi.