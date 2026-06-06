Maja Chwalińska stała się czwartą Polką w historii - po Jadwidze Jędrzejowskiej, Agnieszce Radwańskiej i Idze Świątek, która zagrała w finale turnieju wielkoszlemowego. Na kortach imienia Rolanda Garrosa Musiała jednak uznać wyższość Mirry Andriejewej. Rosyjska tenisistka triumfowała w dwóch setach 6:3 6:2. Chwalińska stała się jednak istną bohaterką narodową, a media rozpisują się o jej wielkim sukcesie. Matylda Damięcka również zdecydowała się ją uhonorować. Poświęciła jej grafikę, którą wyraziła wiele.

REKLAMA

Zobacz wideo Niebywała historia Chwalińskiej. Przeżyła koszmar, teraz rządzi w Roland Garros

Matylda Damięcka doceniła sukces Mai Chwalińskiej. Nawiązała do popularnej bajki

Maja Chwalińska przeszła do historii. Swoją postawą sportową, jak i niezwykłą skromnością podbiła serca polskich kibiców - wśród nich znalazła się również Matylda Damięcka. Artystka niedługo po finale rozegranym na kortach Rolanda Garrosa opublikowała w mediach społecznościowych grafikę, nawiązującą do zawodniczki. Możemy na niej zobaczyć piłkę tenisową z żądłem. Oczywiście tym samym Damięcka odniosła się do bajki "Pszczółka Maja". To nie był jednak koniec. W opisie mogliśmy przeczytać: "'maja' #nadalwszyscyznająikochają". W tym przypadku autorka grafiki nawiązała do tytułowej piosenki, którą mogliśmy usłyszeć w polskiej wersji animacji. Chodzi oczywiście o utwór "Pszczółka Maja" w wykonaniu Zbigniewa Wodeckiego.

Matylda Damięcka zachwyca się Mają Chwalińską. Internauci docenili jej pomysł

Matylda Damięcka publikuje swoje grafiki, nawiązując do aktualnych wydarzeń, a odbiorcy bardzo doceniają jej pomysły. Nie inaczej było w przypadku obrazka, który opublikowała po udziale Mai Chwalińskiej w finale. Internauci zachwycali się zarówno pomysłowością, jak i jakością wykonania grafiki Damięckiej. "Żądełko super! Jeszcze pokaże moc!", "Matylda - jesteś genialna! Uwielbiam", "Brawo Maja! Będę Ci kibicować w każdym turnieju", "Matylda jak zawsze w punkt", "Pani Matyldo, jest pani genialna. Zawsze prosto, na temat i w sedno", "Świetny pomysł", "Kapitalne ujęcie", "Wspaniała kreska" - pisali z zachwytem fani artystki.