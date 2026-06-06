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Cały świat patrzył na Maję Chwalińską. Na trybunach Brad Pitt i Kasia Tusk. Do sieci trafiły zdjęcia

Finał tegorocznego Roland Garros śledzą międzynarodowe gwiazdy. Tym razem jednym z najgłośniejszych nazwisk na trybunach był Brad Pitt, który zdecydował się obejrzeć historyczny występ Mai Chwalińskiej na żywo.
Maja Chwalińska, Brad Pitt
REUTERS

6 czerwca Maja Chwalińska stanęła przed największym wyzwaniem w swojej dotychczasowej karierze, mierząc się z Mirrą Andriejewą w walce o prestiżowy tytuł. Finał wielkoszlemowego Roland Garros z udziałem Polki przyciągnął nie tylko fanów tenisa, ale również znane postacie show-biznesu. 

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Jak już wiadomo, Maja Chwalińska nie zdołała sięgnąć po tytuł Roland Garros. Polka przegrała w finale z Rosjanką Mirrą Andriejewą 3:6, 2:6. Mimo porażki tenisistka osiągnęła największy sukces w swojej dotychczasowej karierze - po raz pierwszy dotarła do finału turnieju wielkoszlemowego, choć jeszcze nigdy nie była notowana w czołowej setce rankingu WTA.

Na trybunach kortu Philippe'a Chatriera nie zabrakło znanych osobistości. Wśród zaproszonych gości pojawił się między innymi Brad Pitt. Amerykański aktor wzbudził ogromne zainteresowanie zarówno kibiców obecnych na obiekcie, jak i widzów śledzących transmisję. Realizatorzy relacji telewizyjnej wielokrotnie kierowali kamery w stronę hollywoodzkiej gwiazdy. Pitt oglądał spotkanie w towarzystwie swojej partnerki Ines de Ramon, projektantki biżuterii. 

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Występy Chwalińskiej odbiły się szerokim echem nie tylko w środowisku sportowym. Po awansie do finału tenisistka otrzymała mnóstwo gratulacji od kibiców i znanych osób. Niektórzy postanowili jednak wspierać ją osobiście. Na finałowym meczu w Paryżu pojawiło się kilka znanych osób z Polski. Wśród nich znaleźli się między innymi Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor, a wcześniej w tym samym miejscu  można było dostrzec także Monikę Olejnik. Dziennikarka była obecna podczas półfinału, gdzie dopingowała Polkę wspólnie z jej rodzicami. Wśród osób śledzących sukcesy tenisistki znalazła się również Kasia Tusk, która relacjonowała swój pobyt w Paryżu za pośrednictwem mediów społecznościowych. CZYTAJ TEŻ: Nagranie z 14-letnią Chwalińską robi furorę. To wyznała przed laty w "Dzień dobry TVN".

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