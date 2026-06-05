Informację o śmierci aktora przekazały jego córki, Emily i Daisy. "Z ciężkim sercem informujemy o śmierci naszego niezwykłego ojca. Odszedł spokojnie z powodu powikłań po zapaleniu płuc, w otoczeniu rodziny" - poinformowały w oświadczeniu, które cytuje stacja BBC. "Było i zawsze będzie dla nas zaszczytem i przywilejem być jego córkami i na własne oczy obserwować, jaki wpływ on i jego praca wywarły na tak wiele osób" - dodały córki Anthony'ego Heada. Znany brytyjski aktor miał 72 lata.

REKLAMA

Zobacz wideo Senyszyn zmieniła zapisy w testamencie? Mówi wprost

Anthony Head nie żyje. Podbił serca widzów z całego świata

Córki aktora zaznaczyły dalej, że wiedzą, "jak bardzo będzie go brakowało przyjaciołom, kolegom i fanom seriali, w których grał". Dodały, że Head "bardzo kochał swoją pracę" i "zawsze uważał się za niesamowitego szczęściarza" z powodu tego, czym się zajmuje. Rodzina gwiazdora zamierza przy tym dbać, by jego "dziedzictwo żyło dalej". W mediach społecznościowych pojawiło się już wiele wpisów zasmuconych fanów Heada.

"Niech spoczywa w pokoju. Był genialnym aktorem", "Taki wszechstronny aktor. Cieszyłem się z jego pracy przez dziesięciolecia i niedawno ponownie obejrzałem serię 'Motherland'. Niech spoczywa w pokoju", "Co za smutny dzień...", "Będziemy za nim tęsknić" - mogliśmy przeczytać pośród licznych komentarzy.

Anthony Head pojawił się w wielu hitowych produkcjach. Za te role zapamiętają go fani

Przypomnijmy, że kariera Heada rozpoczęła się jeszcze w latach 70. Międzynarodową sławę zyskał jednak dzięki roli Ruperta Gilesa w popularnym serialu "Buffy: Postrach wampirów" pod koniec lat 90. Następnie pojawił się również m.in. w brytyjskim serialu "Przygody Merlina", gdzie wcielił się w króla Uthera Pendragona, oraz w głośnym filmie o Margaret Thatcher "Żelazna Dama". W ostatnich latach mogliśmy oglądać go też w produkcji Apple TV - "Tedzie Lasso". Head zagrał w serialu właściciela klubu piłkarskiego Ruperta Manniona. Ostatnim projektem aktora okazał się film "Pierwsza klasa" z 2024 roku, gdzie wystąpił u boku Camili Mendes oraz Marisy Tomei.