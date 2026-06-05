Beata Tyszkiewicz należy do grona gwiazd, które dbają o swoją prywatność. Informacja o fakcie, iż legendarna aktorka ma brata, pojawiła się w mediach wiele lat po tym, jak Tyszkiewicz zrobiła kariera. Niestety, na początku czerwca internet obiegły smutne wieści. Młodszy brat gwiazdy, hrabia Krzysztof Tyszkiewicz zmarł.
"28 marca 2026 roku w Hamburgu zmarł hr. Krzysztof Jan Benedykt Tyszkiewicz, o czym zawiadamiają pogrążone w żalu siostra z córkami, żony z córkami i wnukami" - możemy przeczytać w opublikowanym w czerwcu nekrologu. Przypomnijmy, że Tyszkiewicz w ostatnich latach mieszkał na stałe poza granicami Polski. Przebywał m.in. we Francji i Wielkiej Brytanii, a ostatecznie życie ułożył sobie w Niemczech, gdzie założył rodzinę.
Brat gwiazdy miał pracować jako producent filmów o gotowaniu i programów kulinarnych. Mimo iż jego siostra wciąż mieszkała w Polsce, dbali oni o kontakt i utrzymywali dobre relacje. - Niestety, mój brat mieszka w Hamburgu i widzimy się tak ze trzy, cztery razy w roku. Czasem przyjeżdża do mnie na wakacje, ale różnie to bywa. Jakby jednak nie było, zawsze jesteśmy bardzo bliscy - opowiedziała niegdyś w wywiadzie dla "Faktu" Tyszkiewicz. Redakcja Plotka składa najszczersze kondolencje.
Beatę i Krzysztofa wychowywała samotnie mama. Aktorka podkreślała później w wywiadach, że czuła się więc odpowiedzialna za młodszego brata. "To ja się o Krzysztofa troszczyłam. Pamiętam, jak pewnego razu został pobity w Łodzi. Pojechałam z nim do tego miasta, do szpitala na obdukcję, później na komisariat, a sprawca po mojej interwencji trafił do wojska. (...) Kiedy indziej ukradli bratu znaczki. Miałam wtedy chyba 15 lat, ale przebrałam się za dorosłą, umalowałam i poszłam odebrać klaser. Byłam za Krzysztofa odpowiedzialna" - opowiedziała w rozmowie z "Galą". Przeczytacie o tym więcej w artykule: "Beata Tyszkiewicz rzadko mówi o swoim bracie. Uciekł z Polski. "Efekt uboczny życia w domu zdominowanym przez kobiety'".