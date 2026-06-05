Tragiczne informacje napłynęły z Los Angeles. W wieku 81 lat zmarł James Handy, amerykański aktor znany m.in. z filmu "Top Gun: Maverick" oraz "Jumanji". Według doniesień mediów, został śmiertelnie zaatakowany przez syna swojej partnerki.

REKLAMA

Zobacz wideo Fabijański miał problem, żeby wyjść z roli? "Miałem niepokojącą sytuację"

James Handy nie żyje. Aktor "Top Gun: Maverick". Podejrzany sam zgłosił się na policję

Do zdarzenia doszło 3 czerwca, w środę rano. Jak poinformował "New York Post", służby ratunkowe zostały wezwane po zgłoszeniu wykonanym na numer alarmowy przez 44-letniego Michaela Gledhilla, który mieszkał w tym samym domu co aktor. Podczas rozmowy z dyspozytorem miał powiedzieć: "Właśnie zabiłem człowieka grzechu".

Po przybyciu na miejsce funkcjonariusze znaleźli Jamesa Handy'ego nieprzytomnego na podjeździe przed domem. Aktor miał liczne rany kłute, w tym wielokrotne obrażenia klatki piersiowej. Mimo przewiezienia do szpitala, lekarzom nie udało się uratować jego życia.

Jak podają amerykańskie media, niedługo po zdarzeniu podejrzany sam zgłosił się do policjantów. Michael Gledhill miał podejść do patrolu i poinformować funkcjonariuszy, że to właśnie jego szukają. 44-latek został zatrzymany i usłyszał zarzut zabójstwa. Na tę chwilę śledczy nie ujawnili motywu zbrodni. Sąd ustalił możliwość zwolnienia podejrzanego z aresztu jedynie po spełnieniu określonych warunków oraz wpłaceniu kaucji w wysokości dwóch milionów dolarów. Okoliczności tragedii są nadal wyjaśniane przez śledczych.

James Handy przez ponad 50 lat grał w hitach kina i telewizji

James Handy przez wiele dekad związany był z branżą filmową i telewizyjną. Karierę rozpoczął w latach 70. XX wieku. Jedną z jego ostatnich ról był barman Jimmy w filmie "Top Gun: Maverick" z 2022 roku. W produkcji "Jumanji" z 1995 roku wcielił się natomiast w pracownika zajmującego się zwalczaniem szkodników.

W trakcie kariery wystąpił również w takich filmach jak "15 minut", "Arachnofobia", "Wspomnienia z Brighton Beach", "Włamywacz", "K-9" czy "Logan". Widzowie mogli oglądać go także w popularnych serialach, m.in. "Zabójcze umysły", "Dowód zbrodni", "Ostry dyżur" oraz "NYPD Blue".