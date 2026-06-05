Za nami pierwszy dzień 63. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Późnym wieczorem poznaliśmy zwycięzców konkursu "Debiuty". Widzowie mieli również okazję obejrzeć specjalny recital Anny Wyszkoni oraz koncert "Superjedynki", w trakcie którego publiczność usłyszała największe przeboje popularnych artystów reprezentujących różne pokolenia i style muzyczne. Sporo emocji jak co roku wzbudzili również prowadzący. Do Opola po latach przerwy powróciła Agnieszka Woźniak-Starak. Widzowie chwalili jej profesjonalizm i doświadczenie. Konferansjerkę prezenterki docenił również Ralph Kaminski. Piosenkarz wręczył jej wyjątkowy prezent.

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Agnieszka Woźniak-Starak pokazała, co otrzymała od Ralpha Kaminskiego

Ralph Kaminski wręczył Agnieszce Woźniak-Starak swoją czwartą autorską płytę "Góra". Prezenterka pochwaliła się podarunkiem na Instagramie. "Kochany mój" - napisała na zdjęciu. To, co najbardziej przykuwa uwagę, to słowa, które Kaminski umieścił na okładce. "Aga, Dziękuję! Dobrze, że nie jesteś pin*ą przy Kwiatku. Uważaj na Dorotkę" - czytamy.

Jak wiadomo, Agnieszka Woźniak-Starak i Doda nie są w najlepszych stosunkach. 4 czerwca obie stanęły na opolskiej scenie. Prezenterka wkroczyła do amfiteatru tuż po występie Dody, która wykonała utwór "Czas nas uczy pogody". - Dobry wieczór Opole. Czy czują państwo szybsze bicie serc? Moje na pewno wali, bo już po raz 63. rozpoczynamy największe święto polskiej muzyki. Muszę przyznać Artur, że ja tutaj stoję z prawdziwym wzruszeniem i cieszę się, że mogłam tu wrócić - przyznała na wstępie Woźniak-Starak. Niedługo później odniosła się do występu Dody. - To było piękne wykonanie - stwierdziła dziennikarka.

Agnieszka Woźniak-Starak o powrocie do Opola. Będzie podczas wszystkich dni koncertu

Tuż przed pierwszym koncertem Agnieszka Woźniak-Starak udzieliła nam krótkiego wywiadu. Prezenterka nie kryła podekscytowania tegoroczną edycją festiwalu. - Bardzo się cieszę, że po latach wracam do Opola. W tym roku będę otwierać każdy dzień festiwalu, a to dla mnie szczególna radość, bo Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki to prawdziwe święto muzyki i jedno z najważniejszych wydarzeń na polskiej scenie - mówiła. Z Opolem mam związanych wiele pięknych wspomnień i zawsze lubiłam tu wracać. Jest coś wyjątkowego w atmosferze tego miasta i energii, która co roku towarzyszy festiwalowi - zachwalała.