W ostatnich tygodniach media rozpisują się na temat projektu ustawy o zabezpieczeniu socjalnym osób wykonujących zawód artystyczny, przedłożony przez ministerkę kultury i dziedzictwa narodowego. Nie spodobał się on m.in. Skolimowi. - Domagają się emerytur, a dzieci oczekują na zbiórki. Państwo polskie nie ma na zbiórki. Artyści albo ci starzy przechlali całą karierę, p******i, albo ci młodzi robią taką ch****ą muzykę czy obraz, że nikt tego nie chce oglądać, a domagają się naszych pieniędzy - komentował muzyk. Doda zareagowała na jego wypowiedź, później publikując także w sieci oświadczenie. Teraz odnoszą się do niego internauci.
"Drogi czytelniku, widzę, że oceniasz ustawę 'artystyczną', której ewidentnie nawet nie przeczytałeś. To bardzo słabe, że wyrabiasz sobie opinię na bazie krzywdzących mitów o 'bogatych artystach', podczas gdy ta ustawa dotyczy tysięcy ludzi w instytucjach kultury - bibliotekarzy, archiwistów czy muzyków - którzy latami pracowali na śmieciówkach za minimalne stawki" - przekazała na początku obszernego wpisu Doda. Pełne oświadczenie gwiazdy znajdziecie w artykule: "Mocne oświadczenie Dody w sprawie emerytur artystów. 'Zamiast powielać te bzdury...'". Gdy w kolejnym poście postanowiła zaprezentować obserwatorom kreację od Roberta Czerwika, w której pojawi się na festiwalu w Opolu, oprócz komentarzy pełnych zachwytu, nie brakowało też odniesień do jej słów na temat ustawy.
"A kasa mogła pójść na składkę do ZUS, później będzie płacz", "Na pewno jutro będzie popis z tymi składkami na pseudo artystów", "Polecam przestać wstawiać takie relacje, bo wygląda to tak, jakbyś chciała sama sobie udowodnić, że masz rację", "No to zapłać za to, w co wierzysz... Uwolnij siebie. To tylko pieniądze... Daj już spokój polskiemu społeczeństwu, które oddaje około 70 proc. tego, co zarobi w podatkach!" - mogliśmy przeczytać pośród wpisów.
Przypomnijmy, że Doda i Skolim zdążyli wymienić się już kilkoma odpowiedziami w przestrzeni medialnej. Gwiazda zdecydowała zareagować na jego tłumaczenia w rozmowie z naszym portalem. - Niech nie zmienia tematu, nie odwraca kota ogonem i odniesie się do k***w i narkomanów, którymi nazwał swoich kolegów i koleżanki ze sceny, kompletnie nie znając projektu ustawy, która co do zasady, obejmuje tylko artystów zarabiających najmniejszą krajową bez szans na etat i umowę o pracę. Wprowadził ludzi w błąd i wykorzystał swoich fanów do szerzenia hejtu i nienawiści - skomentowała Rabczewska. Na tym jednak nie poprzestała. Więcej przeczytacie w artykule: "Skolim, wspominając o kiełbasie, odpowiada Dodzie. Gwiazda już go skwitowała: Podjudza ludzi i szerzy nienawiść".