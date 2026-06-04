W ostatnich tygodniach media rozpisują się na temat projektu ustawy o zabezpieczeniu socjalnym osób wykonujących zawód artystyczny, przedłożony przez ministerkę kultury i dziedzictwa narodowego. Nie spodobał się on m.in. Skolimowi. - Domagają się emerytur, a dzieci oczekują na zbiórki. Państwo polskie nie ma na zbiórki. Artyści albo ci starzy przechlali całą karierę, p******i, albo ci młodzi robią taką ch****ą muzykę czy obraz, że nikt tego nie chce oglądać, a domagają się naszych pieniędzy - komentował muzyk. Doda zareagowała na jego wypowiedź, później publikując także w sieci oświadczenie. Teraz odnoszą się do niego internauci.

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Doda pod ostrzałem internautów. "Będzie popis z tymi składkami"

"Drogi czytelniku, widzę, że oceniasz ustawę 'artystyczną', której ewidentnie nawet nie przeczytałeś. To bardzo słabe, że wyrabiasz sobie opinię na bazie krzywdzących mitów o 'bogatych artystach', podczas gdy ta ustawa dotyczy tysięcy ludzi w instytucjach kultury - bibliotekarzy, archiwistów czy muzyków - którzy latami pracowali na śmieciówkach za minimalne stawki" - przekazała na początku obszernego wpisu Doda. Pełne oświadczenie gwiazdy znajdziecie w artykule: "Mocne oświadczenie Dody w sprawie emerytur artystów. 'Zamiast powielać te bzdury...'". Gdy w kolejnym poście postanowiła zaprezentować obserwatorom kreację od Roberta Czerwika, w której pojawi się na festiwalu w Opolu, oprócz komentarzy pełnych zachwytu, nie brakowało też odniesień do jej słów na temat ustawy.

"A kasa mogła pójść na składkę do ZUS, później będzie płacz", "Na pewno jutro będzie popis z tymi składkami na pseudo artystów", "Polecam przestać wstawiać takie relacje, bo wygląda to tak, jakbyś chciała sama sobie udowodnić, że masz rację", "No to zapłać za to, w co wierzysz... Uwolnij siebie. To tylko pieniądze... Daj już spokój polskiemu społeczeństwu, które oddaje około 70 proc. tego, co zarobi w podatkach!" - mogliśmy przeczytać pośród wpisów.

Spięcie między Dodą a Skolimem. W rozmowie z Plotkiem artystka podsumowała wokalistę

Przypomnijmy, że Doda i Skolim zdążyli wymienić się już kilkoma odpowiedziami w przestrzeni medialnej. Gwiazda zdecydowała zareagować na jego tłumaczenia w rozmowie z naszym portalem. - Niech nie zmienia tematu, nie odwraca kota ogonem i odniesie się do k***w i narkomanów, którymi nazwał swoich kolegów i koleżanki ze sceny, kompletnie nie znając projektu ustawy, która co do zasady, obejmuje tylko artystów zarabiających najmniejszą krajową bez szans na etat i umowę o pracę. Wprowadził ludzi w błąd i wykorzystał swoich fanów do szerzenia hejtu i nienawiści - skomentowała Rabczewska. Na tym jednak nie poprzestała. Więcej przeczytacie w artykule: "Skolim, wspominając o kiełbasie, odpowiada Dodzie. Gwiazda już go skwitowała: Podjudza ludzi i szerzy nienawiść".