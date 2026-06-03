Anna W. zaginęła 17 kwietnia na Majorce. To właśnie wtedy 33-latka ostatni raz kontaktowała się z rodziną. W ostatnich dniach policja na bieżąco przekazywała informacje o poszukiwaniach kobiety. 3 czerwca siostra Anny poinformowała media, że ta teraz się z nią skontaktowała.

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Anna W. skontaktowała się z rodziną. Jej siostra przekazała nowe informacje

- Nie mamy pewności, że wszystko jest ok. Ania zadzwoniła z hiszpańskiego numeru. Szybko musiała kończyć, bo się telefon rozładowywał. Wspominała też, że raz w tygodniu chodziła na policję z pytaniem, czy znaleźli jej telefon i dokumenty - przekazała redakcji "Faktu" siostra 33-latki. Kobieta podkreśliła też, że Anna "podczas rozmowy była zmieszana". Polka miała również mieszkać w hostelu, w którym jej szukano.

Głos zabrali również przedstawiciele polskiej policji. - Faktycznie skontaktowała się (Anna - red.) z rodziną, ale wciąż nie znamy jej miejsca pobytu, dlatego zarówno my jak i policja hiszpańska, cały czas prowadzimy poszukiwania, ponieważ nie wiemy, czy jest bezpieczna - skomentował asp. Krzysztof Socha z Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie.

Rodzina Anny W. apelowała do niej w materiale "Uwagi". Pochylono się nad sprawą zaginięcia

Przypomnijmy, że we wtorek 2 czerwca na antenie "Uwagi" TVN wyemitowano odcinek, w którym przedstawiono sprawę zaginięcia Anny. Dziennikarz programu udał się wraz z detektywem na Majorkę, gdzie m.in. odwiedzili wspominany hostel i porozmawiali z jego pracownikami. W materiale pojawiła się również rodzina i przyjaciele zaginionej Polki. Opowiedzieli o ostatnich rozmowach z 33-latką oraz nietypowej wiadomości, którą otrzymali rzekomo od niej z anonimowego konta.

Na koniec odcinka, siostra Anny bezpośrednio do zaginionej zaapelowała. - Chciałabym przekazać siostrze, że jeżeli mnie słyszy, to bardzo proszę o kontakt, ponieważ my, znajomi, rodzina, bardzo się o nią martwimy. Nie ma godziny, żebym nie myślała o tobie, Aniu. Więc mam nadzieję, że wkrótce się znajdziesz - powiedziała w programie kobieta.