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Majewski w swoim stylu odpowiada Rozenek. "Jest dużo nacisków, no i też od Gosi żądanie"

Szymon Majewski niewybrednie skomentował stylizację Małgorzaty Rozenek-Majdan, którą założyła na galę Top Charity. Gwiazda TVN-u odpowiedziała mu mocnym komentarzem. Dziennikarz opublikował kolejne nagranie, odnosząc się do sprawy.
Majewski nie daje za wygraną. Odpowiedział na słowa Rozenek. ' Jest dużo nacisków...'
Fot. Instagram/@szymonmajewski_official, KAPIF.pl

Szymon Majewski postanowił opublikować satyryczny filmik, odnosząc się do kreacji Małgorzaty Rozenek-Majdan z gali Top Charity. - Właśnie ogłaszam sytuację niemożebną, która właśnie się wymyka wszystkiemu. Aż trudno mi o tym mówić, bo to jest jednocześnie początek i koniec świata. Mianowicie: Małgorzata Rozenek na gali Top Charity miała suknię barwioną pyłem z ghańskich skał. (...) Do tego Radek miał na zębach koronki z muszli z dna jeziora Wiktorii. (…) Mimo to nie kontaktował, być może dlatego, że to wszystko z Afryki, ale za friko - żartował. Gwiazda nie była zadowolona z jego wypowiedzi i zamieściła pod nagraniem mocny komentarz. Majewski postanowił wymownie na to odpowiedzieć, publikując nowy filmik.

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Szymon Majewski nie daje za wygraną. To nie koniec jego spięcia z Małgorzatą Rozenek-Majdan

W komentarzu, który zamieściła Rozenek-Majdan pod filmem Majewskiego, nie kryła rozgoryczenia. "Szymon, rozumiem żart. Naprawdę. Sama mam do siebie dystans i przez lata słyszałam o sobie rzeczy znacznie zabawniejsze, ale tym razem nie śmiejesz się tylko ze mnie i mojego męża. (...) Nigdy nie pozwoliłam sobie wyśmiewać drugiego człowieka, jego wyglądu, stroju, marzeń czy wysiłku, który w coś włożył. Można się nie zgadzać, można krytykować, można mieć inne poczucie estetyki. Ale jest granica między humorem a poniżaniem" - pisała z niezadowoleniem. Całą wypowiedź gwiazdy znajdziecie tutaj: Majewski wyśmiał Rozenek i Majdana. Gwiazda szybko go zgasiła: Szymon...

Szymon Majewski zdecydował się odpowiedzieć. Opublikował kolejny materiał na Instagramie, w którym nie zabrakło żartobliwego tonu w jego stylu. - Moi drodzy, zrobiła się drama w związku z tą moją wypowiedzią na temat sukienki Gosi Rozenek. Jest dużo nacisków, no i też od Gosi żądanie, żebym cofnął swoje słowa. W związku z tym chciałem to w tym momencie uczynić - przekazał na filmiku. W dalszej jego części widzimy wcześniejsze nagranie, na którym dziennikarz kpi z sukienki celebrytki - ale puszczone od tyłu, więc jego słowa zostały "cofnięte". 

Szymon Majewski znowu żartuje. Internauci doceniają jego poczucie humoru 

Pod postem Majewskiego zaroiło się od komentarzy, z których większość była pozytywna. Internauci chwalą poczucie humoru dziennikarza. "Rozwalasz system. Perfecto", "Jest pan genialny! Lepiej cofnąć nie można!", "Klasa panie Szymonie. Proszę nas nadal bawić z niesłabnącym zaangażowaniem" - pisali pod nagraniem obserwatorzy. A was to rozbawiło? Dajcie znać!

 

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